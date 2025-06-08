超速51km挨罰1萬2千+扣牌　父送女兒就醫求撤銷...被打臉原因曝

▲高雄高等行政法院。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

鄒姓男子駕駛太太名下自小客車，於113年5月13日上午行經國道10號時因超速51公里違規遭舉發，後被裁罰罰鍰並須參加講習，吊扣牌照6個月。鄒男不服，提起訴訟，主張係因女兒突發不適、心急送醫所致，並非故意違規，且該車為家中唯一交通工具，每日上下班及接送女兒均須使用系該車輛，吊扣牌照將造成他日遇突發身體不適，有延誤就醫之風險，請求撤銷原處分。法官審理認無理由，駁回訴願。

判決書指出，鄒姓男子於113年5月13日早上駕駛其妻名下自用小客車，行經國道10號西向15.9公里處時，因超速51公里，遭警方逕行舉發，處罰新臺幣1萬2000元並應參加交通安全講習，另對自小客車處以吊扣牌照6個月。惟其妻處分已由被告職權撤銷，不在本案審理範圍。原告不服，提起行政訴訟，請求撤銷原處分。

鄒男主張，當日因女兒身體不適，出現發燒、嘔吐等症狀，太太因公務在身，先將女兒送至保母處，再由他請假從小琉球趕來送醫。他承認有超速事實，是因心急所致，並非蓄意違法，且該車為家庭唯一交通工具，如被吊扣恐影響日後緊急就醫，認處分過重。

法官審酌鄒男違規行為已符合《道交條例》第43條規定，依法應處罰。至於原告主張緊急避難，依《行政罰法》第13條，必須行為為不得已且為避免生命、身體等急迫危險，且所採手段須為唯一必要者始可阻卻違法。而依診所診斷書所示，女童雖有感染性腸胃炎，未及立即危及生命程度。再者，其妻選擇先處理公司事務，並未直接送醫，反請先生遠從離島趕來，顯難認其有急迫之危機，亦無法證明超速是唯一必要之手段，緊急避難條件並不成立。以被告所為處分並無違法，原告主張無理由，訴請撤銷應予駁回。