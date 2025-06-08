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不畏遭「4醫學系退貨」高中生現身畢典！獲頒這獎項

台中某高中醫學系正取生學習歷程爭議延燒，7日仍現身畢業典禮自信上台領獎，現場引發議論。（圖／報系資料照）

▲74級分高中生7日仍現身畢業典禮自信上台領獎，現場引發議論。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台中某高中一名畢業生原本學測考出74級分，大學申請錄取4間醫學系正取、1間備取，風光一時，卻因學習歷程疑涉不實遭網友踢爆，接連遭4校撤銷錄取資格，成為全台關注焦點。儘管風波延燒，該生自本（6）月3日起連請多天假，不過，昨（7）日照常出席畢業典禮，還大方上台領獎，神情自若、狀態頗佳，現場引發不少關注。

7日當天，該生隨班級隊伍進入禮堂，全程與同學互動自然，典禮進行期間更自信登台領獎，因成績優秀，獲頒校友會理事長獎，儘管風波未歇，期間也與同學交流正常，狀態看來良好。現場不少師生議論紛紛，認為事件未明朗之際，該生依然選擇公開露面，格外引人注目。

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這名高中生申請大學時，錄取陽明交通大學、中國醫藥大學、中山醫學大學、台北醫學大學醫學系正取，另有長庚大學醫學系備取資格，成績可說相當亮眼。不料，該生在Threads分享學習歷程時，提到曾參加「高中菁英盃辯論賽」並獲「最佳辯士」，不料遭網友踢爆實際只是在其中一輪獲「優秀辯士」，內容疑涉誇大。

事件曝光後，4所醫學系自4日起陸續發聲明，火速取消該生正取資格，在教育界及社群引發廣泛討論。該生3日起連續數天請假未到校，校內氣氛低調，不少人關注其是否會出席7日的畢業典禮。

目前該生未來學籍動向尚未明朗，事件仍持續受到關注。學界也再度討論學習歷程檢驗機制是否足夠嚴謹，避免類似爭議重演，後續發展有待觀察。

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