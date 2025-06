陪你跳上世界舞台！永齡基金會啟動第二屆「霹靂舞銘日之馨計畫」

▲永齡基金會宣布正式啟動第二屆《2025永齡霹靂舞銘日之馨計畫》。(圖/永齡基金會提供,以下同)

生活中心/台北報導

霹靂舞熱潮持續燃燒!永齡基金會宣布正式啟動第二屆《2025永齡霹靂舞銘日之馨計畫》,延續對街舞文化的投入與承諾,聚焦於國內具潛力的霹靂舞選手,提供國際級的訓練資源與舞台,協助選手穩健邁向國際賽事、放眼未來世界舞台。永齡基金會希望藉由培育及擴大這些霹靂舞選手的故事,讓更多人理解霹靂舞不只是比賽項目,更是一種精神、一種文化、一種世代的語言。

曾馨瑩:「我想陪他們做夢,也陪他們走到國際」

永齡霹靂舞銘日之馨計畫主理人曾馨瑩女士指出:「我自己是學舞出身,各種類型的舞蹈都跳過,但霹靂舞對我來說,是最具挑戰也最具精神力量的一項舞種。雖然今年並非奧運年,但我們選手們持續努力、精進實力,就是為了站上下一個世界舞台。我們想做的不只是給予經濟支持,更希望陪伴他們勇敢逐夢,為台灣發光。」

▲永齡霹靂舞銘日之馨計畫主理人曾馨瑩。

成人與青少年雙軌培育 打造霹靂舞黃金梯隊

「永齡霹靂舞銘日之馨計畫」今年進一步擴大選手規模,涵蓋成人組、青年組、青少年組等各個年齡層,並依照每位選手的發展狀況與國際參賽目標,量身打造客製化課程內容。核心訓練涵蓋動作技巧、風格養成、心理素質、音樂性與創意延伸,全方位提升選手的舞台實力與競技狀態。

課程設計一大亮點為:對齊國際賽事與奧運評分標準,著重於五大評分面向:技術完整度(Technique)、動作豐富度(Vocabulary)、執行精準度(Execution)、音樂性(Musicality)與原創性(Originality)。此外,特別邀請來自美國、葡萄牙等國的霹靂舞世界冠軍級師資及曾身為奧運評分裁判的烏克蘭大師 B-Boy Intact來台授課,他以細膩的腳步動作聞名,活躍於國際舞台20餘年,與選手交流切磋更能給予更直接的幫助。今年更將前往荷蘭進行移地訓練,除了與當地霹靂舞舞者取經,也會報名參加IBE舞蹈大賽,實踐以戰養戰的實戰導向學習模式。

永齡霹靂舞銘日之馨計畫選手包括:

● 成人組:孫振(巴黎奧運16強、2024 Outbreak Europe 世界冠軍)、楊加力(Red Bull BC One 台灣二連霸、2022杭州亞運國手)、許馥雅(2025 RedBull BC One Taiwan女子組冠軍)、吳定杰(2024 RedBull BC One Taiwan男子組冠軍)等。

● 青年組:劉愷翰(2025世界中學生U15運動會銀牌)、李軒綾(2025 國手積分賽青年女子組冠軍)。

● 青少年組:林李納(8歲即奪下韓國&法國世界冠軍,生涯勇奪超過40座冠軍)、張弘毅(新竹市市長盃青年組一對一冠軍)等潛力之星。

總教練黃柏青:「破除壁壘、精準分工,打造全台唯一共訓平台」

永齡霹靂舞銘日之馨計畫總教練暨顧問黃柏青表示:「霹靂舞圈過去由舞團分工、資源分配給不同舞團,永齡霹靂舞銘日之馨計畫最大特色就是,把台灣最強的選手集中訓練,並結合國內外最有經驗的師資,以共同的目標、精準的訓練系統,協助選手在心理素質、技術表現、對戰節奏上持續進化。這是目前台灣唯一一個能真正串接國內頂尖舞者、打開國際格局的共訓平台。」黃柏青也提到,選手不僅接受國內專業老師定期訓練,亦將前往荷蘭接受移地訓練,透過與國際強手的交鋒累積實戰經驗,為未來的國際級體育和文化賽事做足準備。