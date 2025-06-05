明天回暖留意午後雷陣雨　熱帶低壓最快周末生成

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天溫度明顯回升，西半部仍有零星雨勢，午後各地都有雷陣雨，周末起水氣逐漸減少，部分地區仍要留意局部大雨。隨著南海到菲律賓東方海面雲簇明顯增長，熱帶擾動最快在周末到下周一、周二形成熱帶性低氣壓，但各國預報模式分歧大，仍要觀察。

中央氣象署預報員陳姵安表示，明天水氣偏多，清晨至上午西半部仍有零星短暫雨，其他地區多雲透光，午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區有局部大雨。周六至下周一水氣略微減少，各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，周六局部大雨地區主要在西半部山區，周日則在北部及中部山區，這2天清晨至上午中南部都有局部短暫雨。

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她指出，下周二至周四東部、東南部及恆春半島整天都有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。另外，周六晚間至周日金門及馬祖地區有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

溫度方面，陳姵安表示，明天明顯回溫，東半部約30度，西半部30至33度，南部近山區可達34至35度，周六各地再回升1度，並持續一周。

她也說，目前南海到菲律賓東方海面都有明顯雲簇增長，但各國預報模式分歧仍大，仍要觀察，由於低壓帶內容易有熱帶擾動生成，預計周末到下周一、周二會較活躍，最快可能在這個時間點形成熱帶性低氣壓。