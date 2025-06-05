12生肖6月芒種走「壬午運」　鼠牛兔馬須謹言慎行

▲節氣來到芒種。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

2025年6月5日17點57分節氣來到「芒種」，正式進入農曆五月了，也代表炎熱夏季到來，而生肖運勢也隨著節氣有所影響，由「辛巳運」轉入「壬午運」。《搜狐網》盤點12生肖6月運勢，其中生肖鼠、牛、兔、馬的人須謹言慎行，避免與人起紛爭或破財。

●生肖鼠

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屬鼠者農曆5月份運逢月破，心中容易有顧慮，事業推進受阻，常覺力不從心。雖財星旺，適合投資，但須謹慎注意考察。感情方面則注意與另一半的相處狀況，避免猜忌與爭執。健康則要留意心血管與呼吸系統。慎防口舌是非。

●生肖牛

屬牛者農曆5月運勢受月破干擾，謀事多阻，需防小人暗害。事業表現提升但易惹是非，建議低調行事。財運宜守不宜動。感情方面要多關心對方，避免第三者干擾。健康留心腸胃，特別是長輩。是非多，保持警覺。

●生肖虎

屬虎者農曆5月事業順利，易得賞識與助力，只要穩紮穩打，必有回報。財運機會多，宜主動把握。感情運勢回升，要改善溝通方式。健康良好，注意飲食規律。人際無大礙，但忌自滿得罪人。

●生肖兔

屬兔者農曆5月「食祿旺業」入命，事業上得心應手，易在競爭中突圍。有貴人助力，財源廣進，適合投資理財。感情方面平順，注意兼顧事業與家庭，以防感情疏遠。健康穩定，飲食注意即可。是非不顯。

●生肖龍

屬龍者農曆5月龍馬精神，事業有望晉升，只要多做多成，團隊合作可見成效。財運有意外之喜，但不宜貪心，投資須量力而為。感情穩定，婚姻和諧。健康無大礙，飲食為重。是非少見，心態平和。

●生肖蛇

屬蛇者農曆5月機會不少，但「劫財星」來襲，得防人事紛擾，謀事恐難順。財運不宜合作，慎防損財。感情方面容易起爭執，注意溝通與信任。健康須留心出行安全與家中長輩狀況。避免不必要的對立。

●生肖馬

屬馬者農曆5月逢本命月又犯「自刑」，情緒起伏大，易自尋煩惱。事業雖有發展空間，但須果斷行事、減少猜疑。財運旺盛，適合主動出擊求財。感情方面可以多關心另一半，避免誤會。健康無虞，心態需調整。

●生肖羊

屬羊者農曆5月六合貴人加持，事業穩健發展，能脫穎而出。財運不錯，正偏財皆可望收穫。感情運佳，單身有望脫單，已婚者感情穩定。健康方面注意飲食即可。整體順遂，是旺運好月。

●生肖猴

屬猴者農曆5月事業可有斬獲，但切忌張揚，低調穩重方能避開制約。正財運旺，偏財運弱，投資須謹慎。感情平穩無礙。健康無大礙，飲食需留意。是非少，重在守信用、維護人脈。

●生肖雞

屬雞者農曆5月印星護身，事業順利，只要踏實不爭，成果可期。財運穩中有升，要慎防投資陷阱。感情方面避免口舌之爭，保持良好溝通。健康穩定，注意小病小痛。是非不多，心寬則安。

●生肖狗

屬狗者農曆5月三合貴人助力，運勢穩中有升，能得上司賞識，事業後勢看漲。財運佳，適合合作求財。感情要注意爛桃花，切勿貪戀新奇。健康注意飲食作息規律。人際和諧，是非不顯。

●生肖豬

屬豬者農曆5月財星入命，能力發揮得宜，事業逐漸走高。財運強旺，適合合作與正財求利。感情穩中有進，適合深化關係。健康方面注意腎臟與出行安全。避免心存僥倖或貪求捷徑。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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