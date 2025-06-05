法務部要卡黑心律師！修法增列洗錢、性侵、酒駕起訴可停職

▲法務部擬具《律師法》部分條文修正草案，行政院今日院會通過。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

為確保民眾訴訟權益及提升司法信賴度，法務部擬具《律師法》部分條文修正草案，行政院今（5）日院會通過該草案，將擴大經檢察官提起公訴時，得命停止律師執業之適用範圍。法務部表示，修正草案將函送立法院審議，期能儘速完成修法程序，以回應實務需求及律師懲戒制度上的疑義。

法務部指出，律師執業攸關民眾訴訟權益保障及國家司法程序運作。現行《律師法》第7條及第74條規定，針對律師證書申請人涉犯特定重大犯罪，經檢察官提起公訴，或執業律師有前開情形者，法務部不得核發律師證書，律師懲戒委員會亦得命其停止執行職務。然而，現行法限於特定重大犯罪，對於如洗錢罪、參與犯罪組織罪、強制性交罪、酒駕致人於死或重傷等有損律師使命之罪名，尚未涵蓋。

本次修法重點如下：

一、修正律師涉嫌故意犯最重本刑5年以上有期徒刑之罪，或故意犯罪因而發生死亡或重傷之結果，且最重本刑亦為5年以上有期徒刑，經檢察官提起公訴者，法務部得停止審查律師證書，律師懲戒委員會得命其停止執行職務。（第7條、第74條）

二、律師懲戒委員會命停止執行職務者，得定2年期間；於律師所涉犯罪經宣判、改判無罪，或確認非屬第7條所列之罪前，仍得繼續命其停止執行職務。（第74條）

三、釐清律師撤回覆審請求後，原決議確定之時點，並增訂懲戒再審議案件之移轉管轄及程序準用規定。（第103條、第109條、第113條）

法務部強調，該修正草案經行政院院會通過後，將函送立法院審議，法務部將持續配合後續法案審議作業，期能儘速完成修法程序，完備律師懲戒制度，保障民眾訴訟權益。

近年屢有律師涉入詐騙集團擔任「軍師」、協助規避偵查、隱匿金流、甚至洩漏偵查機密等情事，即使遭檢方起訴，仍能正常執業，令懲戒制度形同虛設。法務部此次修法，正是針對此類制度漏洞進行補強，強化外部監督機制。