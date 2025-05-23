陸女體內查出「近百顆結石」　醫警告這習慣「很危險」！

▲膽囊結石清晰可現。（圖／翻攝廣州日報）

記者陳冠宇／綜合報導

「就像開盲盒開到水晶礦洞！」福建一名40歲女子因長期不吃早餐、習慣深夜吃宵夜，膽囊裡竟塞滿多達95顆結石，連醫師取出結石時也感到震驚。醫生指出，長期不吃早餐導致膽汁淤積形成結石，恐引發膽管梗阻或急性胰腺炎，「具有極高危險性」。

《廣州日報》報導，福建一名40歲張姓女子經常感覺肚子不太舒服，就醫後，醫生從她的膽囊中取出高達95顆結石。

這位張姓女子平時工作晚班偏多，十年間養成獨特生物時鐘，夜裡下班後必約姐妹一起吃宵夜、燒烤。加上她每天習慣睡到中午，直接跳過早餐改吃早午餐。

報導指出，這種生活模式，讓她的膽囊陷入惡性循環：宵夜中的高油脂食物迫使膽囊超負荷分泌膽汁，晨間斷食又導致膽汁過度淤積，最終膽固醇結晶如滾雪球般累積。

醫治這位女子的肝膽胰脾外科主任醫師表示，「沒想到會有這麼多石頭，這種情況還是比較少見的」，他提醒，這種多發性結石具有極高危險性，就像裝滿碎石的水氣球，隨時可能引發膽道阻塞或急性胰腺炎。

▲患者體內的結石。（圖／翻攝廣州日報）

報導稱，近年年輕人出現膽囊結石越來越多。隨著生活節奏的加快，許多年輕人選擇省略早餐，甚至長期不吃早餐，這種不良習慣恰恰成為膽囊結石的溫床。

醫生介紹，膽囊是儲存和濃縮膽汁的器官，需要消化食物時，膽囊收縮排出膽汁。夜間膽囊持續儲存膽汁，如果早上不進食，膽汁就無法排出，在膽囊內不斷濃縮，到一定程度，會釋出晶體附著在膽囊壁上，這些結晶日積月累就逐漸變成膽囊結石。

醫生還提到，膽囊結石成因複雜，除了不吃早餐，高脂肪、高膽固醇飲食，以及肥胖、久坐等生活方式，都可能增加膽囊結石的風險。膽囊結石預防勝於治療，按時吃早餐，飲食上做到少油、少膽固醇、不過量攝入食物，再結合運動，能較好地預防膽囊結石。