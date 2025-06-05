BLACKPINK演唱會效應！粉絲訂高雄飯店被砍單　觀光局出手了

▲BLACKPINK將於10月18、19日世運主場館連唱2天。（圖／理想國提供）



記者許宥孺／高雄報導

南韓天團BLACKPINK睽違2年再回世運主場館開唱，消息一出，已有大票粉絲搶先訂房。有旅客控訴，透過訂房平台下訂一晚2千元的房型，隔幾日卻遭取消訂單，質疑業者想趁機撈一筆。觀光局強調，已要求訂房平台提出說明及改善方式，若有明確違規將會開罰，而該家旅館也承諾會讓旅客以原價順利入住。

BLACKPINK將展開世界巡迴演唱會，亞洲第一站就選在高雄世運主場館開唱，主辦單位當時還沒公佈訂票時間，最重要的入場券還沒到手，但不少粉絲都先上網訂房再說。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲粉絲查詢日航酒店房價一晚4萬多元，業者證實是總統套房。（圖／記者許宥孺攝）



沒想到有粉絲查詢房價時，發現日航酒店一晚要價4萬多，嚇得直呼，「難道是總統套房！乾脆睡路邊好了。」不過業者澄清，網友查詢的該間套房，確實是酒店最高級的總統套房，室內坪數40多坪，韓國天王Rain今年2月到高雄開唱就是住這間，其餘房型約10坪，平日房價約6、7千，並不會因為演唱會而漲價。觀光局日前派員稽查，證實該套房為國際知名五星飯店總統套房，並未超出備查房價，也無其他違規事項。

▲高雄觀光局接獲投訴後啟動現場調查。（圖／記者許宥孺翻攝）



另有粉絲控訴，5月27日提前在訂房平台訂購左營一家旅館，方便散場後就近休息，但29日卻接到訂房平台電話，表示旅館已滿房要取消訂單，願意賠償8元美金，他當下不願接受，沒想到直到31日，訂單直接被取消，質疑業者想從中撈一筆。

觀光局對此表示，旅館業者稱因訂房系統疏漏，導致部分訂單異常並非蓄意違約，必定會以原房價保留旅客訂房資格、提供住宿。為進一步釐清旅館與相關訂房平台責任，觀光局已正式發文要求限期內提供書面說明及改善作為，如有明確違規事實，將依法開罰，不過訂房平台至今尚未給予回覆。

▲▼高雄觀光局聯合消保官加強旅宿稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）



高雄演唱會經濟熱絡，為防止旅館哄抬房價，觀光局表示，持續針對房價哄抬情形進行稽查，自2023年起，累計稽查2468家次，裁罰件數共390件，有效確保旅客訂房及住宿權益。今年度迄今已針對飯店旅館及民宿稽查151 家次，目前業者均符合規定，未有房費超收情形。

觀光局強調，依據《旅館業管理規則》第21、22條與《民宿管理辦法》第25條規定，旅館及民宿房價須報請主管機關備查，且收費不得高於備查價格；另已預收訂金或確認訂房者，應依約定內容保留房間。如任意取消旅客訂房或超收房費，違規者將依《發展觀光條例》第55條規定，處新臺幣1萬至5萬元罰鍰，並公布業者名單，呼籲業者應重視自身商譽、秉持誠信原則永續經營。