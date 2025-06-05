花蓮青年諮詢委員會議熱烈召開　獻策注入新動能

▲▼花蓮縣政府召開青年發展諮詢委員會議，由縣長徐榛蔚擔任召集人並親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於6月2日召開第六屆第二次青年發展諮詢委員會議，由縣長徐榛蔚擔任召集人並親自主持，展現縣府對青年參與公共事務的高度重視。此次會議地點選在具創新象徵意義的花蓮新創基地舉行，匯聚來自縣內大專校院與青創產業的青年代表，共同為花蓮地方發展建言獻策。

本次會議共提出逾十項青年提案，內容涵蓋「閒置空間再利用」、「數位遊牧友善環境」、「青年職涯陪跑制度」、「打造花蓮城市IP」、「提升東大門夜市國際化」、「公共工程導入在地植栽」等，議題觸及青年生活、產業創新、觀光轉型與生態永續等多元面向，充分展現當代青年對家鄉的關懷與熱忱。

▲▼匯聚來自縣內大專校院與青創產業的青年代表，共同為花蓮地方發展建言獻策。

縣長徐榛蔚於致詞時強調：「青年不只是政策的服務對象，更是花蓮未來的設計者與實踐者。縣府願意成為青年創意的推手，與大家攜手共創宜居永續的花蓮。」青年委員提出的多項建議，獲得縣府各局處積極回應與研議，包括社會處、建設處、青年發展中心、教育處、農業處等單位皆逐案說明辦理情形，並針對後續可行性進行跨部門溝通。

花蓮縣政府青年發展中心表示，青年諮詢委員會制度自推動以來，已逐步建立起制度化參與機制，使青年從「被政策決定的對象」轉為「共同討論與設計政策的參與者」。除了提供建言平台，也培育青年熟悉政策運作、提升公共參與素養。

▲徐榛蔚致詞時強調，青年不只是政策的服務對象，更是花蓮未來的設計者與實踐者。

青諮委員會後分享：「這樣的會議讓我感覺自己真的可以對家鄉發揮影響力，不只是單方面的提案，更是一場與政府共創未來的對話與實踐機會。」

花蓮縣政府將持續深化青年諮詢機制，擴大參與面向，讓青年成為推動地方發展與政策革新的核心力量。下一階段也將陸續追蹤本次會議提案之後續推動成果，讓每一項建議都有機會轉化為真正影響地方的具體行動。