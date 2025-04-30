青年百億海外圓夢基金今公告結果　史哲：政策對青年有吸引力

▲政委史哲受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德上任後的重點政策「青年百億海外圓夢基金」，第一階段審核結果今（30日）公布。政務委員史哲表示，本次築夢工場組共296人次申請，錄取54人；海外翱翔組總共4184人報名，共錄取613人。史哲提到，政策本身對青年有吸引力，甚至海外翱翔組有1523位15到17歲高中生來申請。

根據教育部青年署規劃，青年百億海外圓夢基金計畫分兩組，「築夢工場組」每案最高可補助新台幣200萬元，「海外翱翔組」每案補助至多以150萬元。

政委史哲今指出，4月30日是青年百億海外圓夢基金計畫第一梯次徵件的審議結果公告，築夢工場組總共296人次申請，錄取54人；海外翱翔組總共4184人報名，其中高中生年齡的15到17歲有1523人、18歲到30歲有2661人，總共預計錄取613人。

史哲指出，逐夢工場組人數較少的原因，是此組是「自有提案」、需要花時間籌備逐夢計畫，因此今年第一梯次築夢工場組人比較少是正常，下年度第二梯次預估築夢工場組會大幅度增加。

史哲說，這次結果也可以看出，政策本身對青年有吸引力，不然海外翱翔組不會有超過4000人報名，競爭相當激烈。讓人比較振奮的是，高中生的踴躍程度很高，這個計劃其實是很需要勇氣的，也表示說在我們整個教育體系確實是一個很重要的計劃。

史哲表示，青年海外圓夢基金也是青年基本法的重要的精神之一，就是面對這個世界，鼓勵青年踏出國門進行世界性交流。