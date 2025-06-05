薛楷莉涉詐財420萬！北院今審理　朋友澄清她被騙財色

記者黃翊婷／綜合報導

前主播薛楷莉被指控2022年間以「找幫派協助擺平糾紛」為由，向男友誆騙420萬元，今年5月被台北地檢署依詐欺取財罪嫌起訴。薛楷莉的友人替她抱不平，聲稱她才是遭騙財騙色的一方；薛楷莉本人則表示，這件事情已經交由律師處理，她不方便再回應。據了解，台北地院將在今日（5日）首度開庭審理此案。

▲薛楷莉轉換跑道後，目前在美國擔任護理師。（圖／翻攝自Facebook／薛楷莉）

薛楷莉原本是台灣知名的電視台新聞女主播，2002年間與一名日商發生財務糾紛，一度被外界稱為「削凱子事件」，她黯然辭去主播工作，沒想到丈夫竟外遇，夫妻倆鬧上法院，她提告獲賠50萬元，之後銷聲匿跡一段時間，直到2022年才重回電視台主持電視節目。

然而，薛楷莉卻被指控，涉嫌在2022年間向邱姓前男友詐財，當時邱男與朋友合開公司，因為選址買房的過程發生財務糾紛，擔心惹上黑幫，薛楷莉便以自己有人脈可以請幫派人士處理為由，要求支付420萬元處理費及介紹費；事後邱男多次詢問進度無果，四處打聽才知道錢根本沒有送出去。

台北地檢署在今年5月22日依詐欺取財罪嫌起訴薛楷莉。針對這起事件，薛楷莉的友人替她抱不平，聲稱她才是遭騙財騙色的一方，甚至在不知情的狀況下當了小三。薛楷莉本人則回應，事件已經交由律師處理，她不方便再回應，感謝外界的關心。

目前在美國擔任護理師的薛楷莉，在事件爆發的第一時間立刻請假飛回台灣，與律師討論後續法律處理，並反控邱男部分說法與事實不符，對她個人聲譽造成嚴重影響。據了解，台北地院將在今日（5日）首度開庭審理此案。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。