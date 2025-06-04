立委蔡易餘研商外傘頂洲保護議題　固沙計畫獲部會支持

▲▼ 保護國土與漁民生計 ，立委蔡易餘召集跨部會研商外傘頂洲因應對策 。（圖／立委蔡易餘服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為因應外傘頂洲沙源流失及產業永續發展問題，立法院經濟委員會召委蔡易餘今天邀集經濟部水利署、內政部國家公園署、交通部觀光署、海洋委員會等相關部會，前往嘉義縣政府召開會議，聽取地方民意代表與東石地區蚵農的意見，針對外傘頂洲產業與觀光議題討論出四項結論。

外傘頂洲因其特殊地貌與結合漁業、觀光的多元價值，成為嘉義沿海重要產業核心，然而近年沙源減少、海岸侵蝕，導致沙洲面積大幅縮減，產業與觀光活動面臨嚴峻挑戰。

水利署第五河川分署簡報指出，目前正啟動整體防護計畫，除進行補沙與保護礁設置，並規劃於114年7月起進行沙丘防護與抽砂位址評估，調整補沙來源，改採潟湖內抽砂，以穩定沙洲規模、守護海岸產業。

蔡易餘表示，針對外傘頂洲的固沙計畫，應將抽砂作為補充沙源的可行方案之一，長期部分將請水利署依現行之評估計畫持續辦理；而短期內，針對沙源流失嚴重的區域，應優先進行抽砂作業，補充沙源以穩定地形。

顧及抽砂作業期間恐涉及養蚵作業或影響蚵農權益，蔡易餘說，請相關漁政單位與地方民代積極與漁民溝通協調，確保在地權益受到妥善保障。而若抽砂工程對當地觀光漁筏產業造成影響，則請交通部觀光署整合相關資源，協助觀光業者度過轉型或衝擊，維持其基本生計。

關於外傘頂州規模不斷縮小、坍平與陸化現象，蔡易餘建請海洋委員會提供近年來外傘頂洲地區的面積及高程等相關監測資料，供經濟委員會、嘉義縣政府及水利署作為研擬後續政策的重要依據。

外傘頂洲不僅攸關生態與國土安全，更與嘉義沿海居民的生計密切相關，蔡易餘強調，中央各部會應積極協助地方解決問題，攜手守護嘉義海岸線。