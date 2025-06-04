　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

AI深偽高富帥專詐美加女華人　在台機房備「腐蝕桶」隨時滅證

記者鄧木卿／台中報導

詐騙手法再進化，刑事局電信偵查大隊第二隊日前偵破1起利用AI深偽技術，虛擬出帥氣、年輕又投資專業的各類人設，面對面聊天，取信被害人，詐團這次鎖定美加地區女華僑，警方攻堅時除查獲相關科技產品之外，現場還有罕見的1桶腐蝕性液體，讓嫌犯丟進腐蝕滅證，因此僅得知有7人受騙，財損金額350萬元，被逮的9名嫌犯全依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等送辦，2名工程師請回，其他7人全遭羈押禁見。

▲▼刑事局電偵大隊破獲以AI深偽各類人設詐財的詐團，這次全鎖定美加女華僑，至少有7人被害，被騙350萬元。（圖／刑事局提供，下同）

▲▼刑事局電偵大隊破獲以AI深偽各類人設詐財的詐團，這次全鎖定美加女華僑，至少有7人被害，被騙350萬元。（圖／刑事局提供，下同）

彰化警方113年11月底接獲情資，31歲陳姓男子人涉嫌在台中市沙鹿區經營詐欺話務機房，底下有6名成員， 該詐團透過AI深偽變臉技術設定「各類人設」，年輕、帥氣又是知名投資集團幹部，先與美加地區女華僑認識，培養感情，接著視訊，取信被害人，誘使被害人投資各項假能源標的，最後順利騙取匯款。

電偵大隊經跟蒐成熟，去年11月執行第一波拘搜行動，在沙鹿區查獲話務機房管理人陳嫌及機手6人到案，查扣現金7萬3000餘元、工作手機41支、iPhone15手機盒4盒、SIM卡2張、變聲器1台、WIFI天線1組、無線上網儲值卡1批、腐蝕性液體1桶、工作契約書1份、電擊棒1支等，部份成員在維安特勤隊攻堅時將工作手機丟入硫酸桶內滅證，因此實際受害人數成謎。

▲▼刑事局電偵大隊破獲以AI深偽各類人設詐財的詐團，這次全鎖定美加女華僑，至少有7人被害，被騙350萬元。（圖／刑事局提供，下同）

114年3月，警方逮捕負責製作及架設假投資網站前後端平台及設計樣式之工程師謝某等2人；5月初在松山機場拘提正準備逃亡出境的30歲金主賴嫌到案，在身上查扣現金39000元、iPhone15手機盒4盒等。

警方表示，AI深偽（Deepfake）變臉技術，可以製造出逼真的虛假影像和聲音，仿真度極高，而且還內建許多不同人種的臉部圖片，甚至連名人、明星照片也有，且使用者可自由選擇性別及種族。深偽影像從正面觀看以假亂真，很容易讓民眾誤以為偽冒者是被害者本人、檢警或名人。

▲▼刑事局電偵大隊破獲以AI深偽各類人設詐財的詐團，這次全鎖定美加女華僑，至少有7人被害，被騙350萬元。（圖／刑事局提供，下同）

刑事局再次呼籲，「談到錢要警覺、談借錢要查證、談投資金錢要當心」，發現深偽犯罪或瀏覽網站有疑慮，務必向165或打詐儀錶板(http://165 dashboard.tw)諮詢查證。

▲▼刑事局電偵大隊破獲以AI深偽各類人設詐財的詐團，這次全鎖定美加女華僑，至少有7人被害，被騙350萬元。（圖／刑事局提供，下同）

▲▼刑事局電偵大隊破獲以AI深偽各類人設詐財的詐團，這次全鎖定美加女華僑，至少有7人被害，被騙350萬元。（圖／刑事局提供，下同）

▲▼刑事局電偵大隊破獲以AI深偽各類人設詐財的詐團，這次全鎖定美加女華僑，至少有7人被害，被騙350萬元。（圖／刑事局提供，下同）

▲▼刑事局電偵大隊破獲以AI深偽各類人設詐財的詐團，這次全鎖定美加女華僑，至少有7人被害，被騙350萬元。（圖／刑事局提供，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 7139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／河智媛、禹洙漢的老闆是色狼！　性騷判賠百萬
台正妹網紅「香港掀裙露內褲」大尺度片慘了　恐觸法關3年
快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝
韓國旅遊1類店家「台灣客特別打折」！　必買神物曝
快訊／台積電魏哲家開金口點名！　4檔亮燈攻漲停
超常見！加油「1錯誤習慣」最高恐罰10萬　一票車主不知
「1超級水果」護心、防失智！哈佛研究：死亡風險降21％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／河智媛、禹洙漢的老闆是色狼！拍臀熊抱5度性騷員工　判賠百萬

遭狼師壁咚舌吻摸大腿！還被嘲「竟然不是初吻」　她忍10年提告

白河警分局遭竊！男凌晨後門闖入逛2樓　偷走一支奇異筆

詐團房貸軍師黑吃黑850萬　「奢豪背骨仔」被抓包丟醫院離奇亡

「小白」被偷警所撞見竊賊　台中女正面對決驚呼：太巧了

超商成詐騙熱點！員林警1日破2案　68歲嬤當車手曝心酸

快訊／台中工地意外！工人「3米高墜落」　同事驚見急報警

逼嫩妹接客！雙腿刺字+BB槍射手腳　「霸道總裁」重判15年定讞

路怒症發作！賓士黑衣人鐵拳砸車　超扯原因曝：前車綠燈起步慢

AI深偽高富帥專詐美加女華人　在台機房備「腐蝕桶」隨時滅證

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

【有這樣的校長你還想畢業？】東石高中校長畢典大跳16蹲嗨爆全場

【誰說我不能辣】小學弟弟誤穿姊姊的短版辣妹衣XD

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

獨／河智媛、禹洙漢的老闆是色狼！拍臀熊抱5度性騷員工　判賠百萬

遭狼師壁咚舌吻摸大腿！還被嘲「竟然不是初吻」　她忍10年提告

白河警分局遭竊！男凌晨後門闖入逛2樓　偷走一支奇異筆

詐團房貸軍師黑吃黑850萬　「奢豪背骨仔」被抓包丟醫院離奇亡

「小白」被偷警所撞見竊賊　台中女正面對決驚呼：太巧了

超商成詐騙熱點！員林警1日破2案　68歲嬤當車手曝心酸

快訊／台中工地意外！工人「3米高墜落」　同事驚見急報警

逼嫩妹接客！雙腿刺字+BB槍射手腳　「霸道總裁」重判15年定讞

路怒症發作！賓士黑衣人鐵拳砸車　超扯原因曝：前車綠燈起步慢

AI深偽高富帥專詐美加女華人　在台機房備「腐蝕桶」隨時滅證

食藥署修正食安規範！攤販不可找錢又摸食物　最重可罰2億

抽！高雄啤酒節雙人門票　粉絲窩IG限定　送你看SUPER JUNIOR-D＆E

反廢死公投遭駁回　翁曉玲怒批：「小小中選會」哪來的權力

勞動部雙計畫助攻！重聽男回歸產線　技術扎實成公司得力助手

獨／河智媛、禹洙漢的老闆是色狼！拍臀熊抱5度性騷員工　判賠百萬

遭狼師壁咚舌吻摸大腿！還被嘲「竟然不是初吻」　她忍10年提告

捲富商小三風波！啦啦隊女孩「Dora今日球場應援請假」

27歲女遭毒蛇咬傷！醫院瞎忙4小時「只打食鹽水」...轉診後不治

傑尼獅主題日壓軸登場！FEniX五人合體開球首秀獻給統一獅

木木在哪裡？天天看新聞　抽你去高雄啤酒音樂節雙人門票

【跑步比騎車還快】男翻山「新店→土城觀自在」只花15mins抵達！

社會熱門新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

內湖母女被騙1200萬輕生　詐團竟是台灣知名珠寶商

5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀慘死

即／陳歐珀收賄案擴大！妻徐慧諭遭移送北檢

18歲磁磚工與學妹戀愛！睡1次「害染上淋病」慘了

「荒淫里長」前女友現身爆料　控買春害流產雙胞胎

工程師包養新婚人妻「去青埔愛愛」　綠帽夫氣炸

余文正花籃輓詞曝！兒唁「德業長昭」惹眾怒

荒淫里長「裝睡」帶妹上酒店　報備截圖曝光

陳歐珀遭聲押　民進黨前副祕書長30萬交保

5台人遊泰被賣　他曝詐團專挑1類人

台南2車相撞！2女駕駛當場死亡　乘客送醫後不治

新北環快休旅自撞橋墩　76歲駕駛慘死

更多熱門

相關新聞

賓士跳下2黑衣人鐵拳砸車！超扯原因曝

賓士跳下2黑衣人鐵拳砸車！超扯原因曝

新北市板橋區4日半夜12時許，一部白色小客車只因為綠燈起步慢，遭後方黑色賓士車長按喇叭，沒想到，白車洪姓駕駛踩煞車，又引起黑車不滿，衝下2名黑衣人用拳頭敲擊車窗玻璃，洪男立即加速離開，過程也被旁邊車輛行車記錄器拍下。洪男隨後向警方報案恐嚇、毀損等罪，警方鎖定車主23歲葉男，要求他到案說明。

快訊／台南民宅凌晨火警　明火延燒四面

快訊／台南民宅凌晨火警　明火延燒四面

新北環快休旅自撞橋墩　76歲駕駛慘死

新北環快休旅自撞橋墩　76歲駕駛慘死

曾買兇毆打前男友！女律師涉扮「詐團內鬼」遭約談

曾買兇毆打前男友！女律師涉扮「詐團內鬼」遭約談

即／陳歐珀收賄案擴大！妻徐慧諭遭移送北檢

即／陳歐珀收賄案擴大！妻徐慧諭遭移送北檢

關鍵字：

詐團AI深偽高富帥女華僑電偵大隊影音

讀者迴響

熱門新聞

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

內湖母女被騙1200萬輕生　詐團竟是台灣知名珠寶商

金正恩「腦出血昏迷」死訊瘋傳　南韓發聲了

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

正妹房客要「肉體抵房租」　他見身材點頭了

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

容易疲勞！　醫揭「真正元凶」：一點一滴透支身體能量

YouTube不再支援7款iPhone與iPad

更多

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面