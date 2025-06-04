AI深偽高富帥專詐美加女華人　在台機房備「腐蝕桶」隨時滅證

記者鄧木卿／台中報導

詐騙手法再進化，刑事局電信偵查大隊第二隊日前偵破1起利用AI深偽技術，虛擬出帥氣、年輕又投資專業的各類人設，面對面聊天，取信被害人，詐團這次鎖定美加地區女華僑，警方攻堅時除查獲相關科技產品之外，現場還有罕見的1桶腐蝕性液體，讓嫌犯丟進腐蝕滅證，因此僅得知有7人受騙，財損金額350萬元，被逮的9名嫌犯全依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等送辦，2名工程師請回，其他7人全遭羈押禁見。

▲▼刑事局電偵大隊破獲以AI深偽各類人設詐財的詐團，這次全鎖定美加女華僑，至少有7人被害，被騙350萬元。（圖／刑事局提供，下同）

彰化警方113年11月底接獲情資，31歲陳姓男子人涉嫌在台中市沙鹿區經營詐欺話務機房，底下有6名成員， 該詐團透過AI深偽變臉技術設定「各類人設」，年輕、帥氣又是知名投資集團幹部，先與美加地區女華僑認識，培養感情，接著視訊，取信被害人，誘使被害人投資各項假能源標的，最後順利騙取匯款。

電偵大隊經跟蒐成熟，去年11月執行第一波拘搜行動，在沙鹿區查獲話務機房管理人陳嫌及機手6人到案，查扣現金7萬3000餘元、工作手機41支、iPhone15手機盒4盒、SIM卡2張、變聲器1台、WIFI天線1組、無線上網儲值卡1批、腐蝕性液體1桶、工作契約書1份、電擊棒1支等，部份成員在維安特勤隊攻堅時將工作手機丟入硫酸桶內滅證，因此實際受害人數成謎。

114年3月，警方逮捕負責製作及架設假投資網站前後端平台及設計樣式之工程師謝某等2人；5月初在松山機場拘提正準備逃亡出境的30歲金主賴嫌到案，在身上查扣現金39000元、iPhone15手機盒4盒等。

警方表示，AI深偽（Deepfake）變臉技術，可以製造出逼真的虛假影像和聲音，仿真度極高，而且還內建許多不同人種的臉部圖片，甚至連名人、明星照片也有，且使用者可自由選擇性別及種族。深偽影像從正面觀看以假亂真，很容易讓民眾誤以為偽冒者是被害者本人、檢警或名人。

刑事局再次呼籲，「談到錢要警覺、談借錢要查證、談投資金錢要當心」，發現深偽犯罪或瀏覽網站有疑慮，務必向165或打詐儀錶板(http://165 dashboard.tw)諮詢查證。