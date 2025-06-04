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屏東深夜路樹倒塌「道路斷了」　里港警雨中助村民下山

▲里港警分局員警處理路樹傾倒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局員警處理路樹傾倒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東三地門屏31線6月3日深夜有路樹倒塌，橫躺路中影響交通，里港警分局員警獲報除通報搶修、設置警示確保交通安全外，考量有民眾因上班上課急需下山，特別協助將居民安置到安全處所等待接應，積極為民服務精神讓民眾很感激。

里港警分局三地門分駐所警員何韋成6月3日23時45分許民眾報案，三德檢查哨往上300公尺處有路樹倒塌阻礙通行。他立即趕往查看，發現是屏31線7.2K處，路樹倒塌已阻礙整條路之通行，警方先通報縣政府工務處前來處理，另使用三角錐、警戒線及警示燈警示用路人安全。

▲里港警分局員警處理路樹傾倒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

三地門分駐所所長陳志遠表示，警方於處理時遇四名村民因隔天上班、上課欲下山，因天色昏暗道路無照明設備，加上飄雨深怕村民們步行下山危險，於是駕駛警車協助載村民至三德檢查哨避雨等待其親人前來接應，後續於4日0時50分安全交接予親友載下山，另回頭確認該路段暫時無危害後才離開。

分局長温基興表示，何員現場警戒管制，確保民眾行車安全，另協助村民安全下山，積極為民服務態度值為同仁表率。而梅雨季節來臨山區時有降雨，呼籲用路人進入山區除遵守交通規則外，更應提高警覺減速慢行，注意路面有無樹枝、邊坡落石等障礙物，甚至有大型障礙阻礙交通，若有發現勿硬闖並通報相關單位處理，以免發生危險。

▲里港警分局員警處理路樹傾倒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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