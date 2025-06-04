愛女畢業！「爸氣」11座花圈排校門　網笑如像人生畢業

▲高雄楠梓國中一名爸爸為了慶祝女兒國中畢業，高調訂製了11個巨大花圈擺放在校門口。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

畢業季總是充滿驚喜，高雄市楠梓國中一位畢業生意外因為爸爸的「高調祝賀」成了全校焦點，一位陳姓爸爸為了慶祝愛女國中畢業，直接送上11座超巨大花圈，整齊排在校門口，氣勢驚人，讓網友搞笑直呼「這場面太像人生畢業了吧！」

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▲陳爸爸透露自己花了2萬元訂製花圈。

從照片中可見，11座花圈以黃玫瑰為底、紅玫瑰拼出「慶祝陳○○同學順利畢業」，醒目搶眼，幾乎每位經過的學生和家長都忍不住停下來拍照。原以為是哪位大人物蒞校，沒想到竟是「爸爸給女兒的愛」！貼文一出，笑翻眾人，也讓這位女學生一夕成為全校「最紅畢業生」。

陳爸爸受訪時表示，因為女兒是獨生女，想給她一場難忘的畢業驚喜。他坦言，若只是送花太普通，決定花2萬元找朋友協助製作「花圈陣仗」，想讓孩子擁有獨特回憶。女兒也笑說「其實還蠻開心的」，完全沒被嚇到。

不過校方對此表示低調處理，認為花圈影響人行道通行及校門動線，已聯繫家長盡快移除。儘管出發點是愛，還是希望日後能有更合宜的方式表達祝福。

網友反應也是五花八門，有人說「這麼隆重，是差點畢不了業嗎？」「別人的爸爸總是不讓我失望」，也有人忍不住吐槽「這場面我阿嬤都會誤會」「人生畢業感滿滿XD」。還有人大讚「陳爸爸可以的，男人的浪漫就是這麼直接」！



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