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台中勤美限定「大型沈浸式裝置藝術」　可走入作品攀爬巨網

▲▼台中勤美術館將推出全球代表性、在台中限定創作的「大型沈浸式裝置藝術」展覽《Net & String Taichung》，由奧地利藝術團隊「Numen / For Use 」首次登台打造。（圖／LittleGray_T，Numen / For Use／勤美術館提供）

▲台中勤美術館將推出全球代表性「大型沈浸式裝置藝術」展覽。（示意圖／LittleGray_T，Numen / For Use／勤美術館提供）

記者林育綾／綜合報導

藝術不只能觀賞，也能親身走進體驗！台中勤美術館將推出全球代表性、在台中限定創作的「大型沈浸式裝置藝術」展覽《Net & String Taichung》，展出兩件專為空間量身打造的作品，包括一座由充氣張力支撐的巨網，還有宛如3D迷宮的線條，讓觀眾親自走進，匍匐、攀爬、自由穿梭，體驗柔軟、懸浮、失重感交錯。

▲▼台中勤美術館將推出全球代表性、在台中限定創作的「大型沈浸式裝置藝術」展覽《Net & String Taichung》，由奧地利藝術團隊「Numen / For Use 」首次登台打造。（圖／「Numen / For Use」／勤美術館提供）

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▲展覽由奧地利藝術團隊「Numen / For Use」首次登台打造。（圖／「Numen / For Use」／勤美術館提供）

來自奧地利維也納的藝術團隊 Numen / For Use 首次登台，將於6月20日至11月2日，在台中勤美推出沉浸式大型裝置展《Net & String Taichung》，為台中帶來限定創作的作品《Net Taichung》與《String Taichung》，跨越藝術、設計與舞台空間，讓觀眾體驗前所未有的身體與感官經驗。

▲▼台中勤美術館將推出全球代表性、在台中限定創作的「大型沈浸式裝置藝術」展覽《Net & String Taichung》，由奧地利藝術團隊「Numen / For Use 」首次登台打造。（圖／「Numen / For Use」／勤美術館提供）

▲觀眾在巨網監匍匐、攀爬，感受懸浮與失重感交錯的奇幻體驗。（圖／「Numen / For Use」／勤美術館提供）

《Net Taichung》是一座由充氣張力支撐的「巨型網狀結構」，懸吊於空間中、無須額外支架。觀眾可步入其內，在柔軟、可變形的結構間自由穿梭，感受網體隨腳步移動，產生的動態回應，彷彿走進一幅流動中的立體畫作。白霧色調與自然光線互相交織，也營造出極具戲劇性的光影層次。

▲▼台中勤美術館將推出全球代表性、在台中限定創作的「大型沈浸式裝置藝術」展覽《Net &amp; String Taichung》，由奧地利藝術團隊「Numen / For Use 」首次登台打造。（圖／「Numen / For Use」／勤美術館提供）

▲台中限定「大型沈浸式裝置藝術」展覽，可走入親身體驗。（圖／「Numen / For Use」／勤美術館提供）

《String Taichung》靈感來自建築屋頂的平行線條，透過張力繩索打造幾何輪廓，形成如3D素描般的「空間迷宮」。觀者將在緊繃的繩索間匍匐、攀爬，感受懸浮與失重感交錯的奇幻體驗，進而重新思索自己與空間的互動關係。

▲▼台中勤美術館將推出全球代表性、在台中限定創作的「大型沈浸式裝置藝術」展覽《Net & String Taichung》，由奧地利藝術團隊「Numen / For Use 」首次登台打造。（圖／「Numen / For Use」／勤美術館提供）

▲「Numen / For Use」團隊。（圖／「Numen / For Use」／勤美術館提供）

「Numen / For Use」團隊成立於1998年，成員來自克羅埃西亞與奧地利，是歐洲概念藝術與空間設計的跨界先鋒。此次展覽由共同創辦人克里斯托夫．卡茲勒（Christoph Katzler）策展，重新設計經典作品系列，以勤美術館建築為基礎，打造專屬台中的「網」與「線」裝置，觀眾將成為空間變化的參與者，而非旁觀者。

▲▼台中勤美術館將推出全球代表性、在台中限定創作的「大型沈浸式裝置藝術」展覽《Net & String Taichung》，由奧地利藝術團隊「Numen / For Use 」首次登台打造。（圖／「Numen / For Use」／勤美術館提供）

▲策展人卡茲勒期望，展覽是一段能讓人找回童心的互動旅程。。（圖／「Numen / For Use」／勤美術館提供）

展覽鼓勵所有年齡層民眾參與，親身「手腳並用」探索場域，策展人卡茲勒表示，「我希望這不是一場只是走馬看花的展覽，而是一段能讓人找回童心的互動旅程。」

▲▼台中勤美術館將推出全球代表性、在台中限定創作的「大型沈浸式裝置藝術」展覽《Net & String Taichung》，由奧地利藝術團隊「Numen / For Use 」首次登台打造。（圖／「Numen / For Use」／勤美術館提供）

▲台中勤美術館大型沈浸式裝置藝術展覽《Net＆String Taichung》，6月20日至11月2日推出。（圖／「Numen / For Use」／勤美術館提供）

為延續「編織」的展覽概念，勤美術館「0km美術館商店」也同步推出《Weaving the Future 編織未來》選品企劃，精選Numen / For Use 設計的「Prostoria」桌椅、相關編織主題創意商品，讓觀眾從視覺、觸感到生活美學，全方位感受藝術與設計交織的火花。

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