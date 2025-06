台中勤美限定「大型沈浸式裝置藝術」　可走入作品攀爬巨網

▲台中勤美術館將推出全球代表性「大型沈浸式裝置藝術」展覽。(示意圖/LittleGray_T,Numen / For Use/勤美術館提供)

記者林育綾/綜合報導

藝術不只能觀賞,也能親身走進體驗!台中勤美術館將推出全球代表性、在台中限定創作的「大型沈浸式裝置藝術」展覽《Net & String Taichung》,展出兩件專為空間量身打造的作品,包括一座由充氣張力支撐的巨網,還有宛如3D迷宮的線條,讓觀眾親自走進,匍匐、攀爬、自由穿梭,體驗柔軟、懸浮、失重感交錯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲展覽由奧地利藝術團隊「Numen / For Use」首次登台打造。(圖/「Numen / For Use」/勤美術館提供)

來自奧地利維也納的藝術團隊 Numen / For Use 首次登台,將於6月20日至11月2日,在台中勤美推出沉浸式大型裝置展《Net & String Taichung》,為台中帶來限定創作的作品《Net Taichung》與《String Taichung》,跨越藝術、設計與舞台空間,讓觀眾體驗前所未有的身體與感官經驗。

▲觀眾在巨網監匍匐、攀爬,感受懸浮與失重感交錯的奇幻體驗。(圖/「Numen / For Use」/勤美術館提供)

《Net Taichung》是一座由充氣張力支撐的「巨型網狀結構」,懸吊於空間中、無須額外支架。觀眾可步入其內,在柔軟、可變形的結構間自由穿梭,感受網體隨腳步移動,產生的動態回應,彷彿走進一幅流動中的立體畫作。白霧色調與自然光線互相交織,也營造出極具戲劇性的光影層次。

▲台中限定「大型沈浸式裝置藝術」展覽,可走入親身體驗。(圖/「Numen / For Use」/勤美術館提供)

《String Taichung》靈感來自建築屋頂的平行線條,透過張力繩索打造幾何輪廓,形成如3D素描般的「空間迷宮」。觀者將在緊繃的繩索間匍匐、攀爬,感受懸浮與失重感交錯的奇幻體驗,進而重新思索自己與空間的互動關係。

▲「Numen / For Use」團隊。(圖/「Numen / For Use」/勤美術館提供)

「Numen / For Use」團隊成立於1998年,成員來自克羅埃西亞與奧地利,是歐洲概念藝術與空間設計的跨界先鋒。此次展覽由共同創辦人克里斯托夫.卡茲勒(Christoph Katzler)策展,重新設計經典作品系列,以勤美術館建築為基礎,打造專屬台中的「網」與「線」裝置,觀眾將成為空間變化的參與者,而非旁觀者。

▲策展人卡茲勒期望,展覽是一段能讓人找回童心的互動旅程。。(圖/「Numen / For Use」/勤美術館提供)

展覽鼓勵所有年齡層民眾參與,親身「手腳並用」探索場域,策展人卡茲勒表示,「我希望這不是一場只是走馬看花的展覽,而是一段能讓人找回童心的互動旅程。」

▲台中勤美術館大型沈浸式裝置藝術展覽《Net&String Taichung》,6月20日至11月2日推出。(圖/「Numen / For Use」/勤美術館提供)

為延續「編織」的展覽概念,勤美術館「0km美術館商店」也同步推出《Weaving the Future 編織未來》選品企劃,精選Numen / For Use 設計的「Prostoria」桌椅、相關編織主題創意商品,讓觀眾從視覺、觸感到生活美學,全方位感受藝術與設計交織的火花。