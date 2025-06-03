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航空城包商狂砍600顆！　「瀕危高價樹」淪木屑

原本需移植的600多棵樹木，遭利德要求砍伐後絞碎成堆肥。（讀者提供）

▲原本需移植的600多棵樹木，遭利德要求砍伐後絞碎成堆肥。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2022年7月，前桃園市長鄭文燦宣布，總面積超過4,500公頃的桃園航空城計畫，進入實質開發階段，其中市府執行及代辦區段徵收的面積，共1,700多公頃，分十個標案陸續開工，市府責成航空城工程處緊盯施工進度與品質，但鄭文燦卸任、張善政上台後，卻爆發包商亂搞、工程處護航的亂象！

本刊最近接獲投訴，指桃園市航空城區段徵收計畫C1標工程區域內，原本有四千多棵樹，為了配合開發，必須移植或砍掉，包商利德工程和航空城工程處為節省一億多元移植費用，竟要求下游廠商將其中600多棵健康大樹砍掉、絞碎，其中還有20棵是瀕危的稀有樹種。

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利德工程要求下包商，違法將六百多棵健康、稀有的樹木砍伐絞碎。（讀者提供）

▲利德工程要求下包商，違法將六百多棵健康、稀有的樹木砍伐絞碎。

下游廠商代表Ａ小姐指出，這是利德在得標前，承諾桃園市府要以較先進的空氣盆工法進行樹木移植，市府也因該工法在其他公共工程成效佳，希望利德依此工法施作，沒想到利德得標後卻推翻承諾，市府得知後，理應要求利德停工、接受調查，沒想到竟是坐視不管。Ａ小姐痛斥：「利德為了賺錢變身生態殺手，市府高官知情，卻選擇縱容、包庇，令人無法接受！」

遭濫砍、絞碎的樹木中，包含被列為瀕臨滅絕的稀有樹竹柏（圖）等植物。（讀者提供）

▲遭濫砍、絞碎的樹木中，包含被列為瀕臨滅絕的稀有樹竹柏（圖）等植物。

Ａ小姐指出，區段徵收工程合約規定，為使重要綠色資源不因工程被破壞，列管及受保護的特定樹種，必須進行清查，並且定位、造冊、編號，套繪至都市計畫圖中，進一步研擬規劃區內樹木遷移方式與暫置區位，作為工程項目數量及費用估算的依據。

航空城區段徵收計畫分為10個標案，被前桃園市長鄭文燦列為重要政績。（桃園市政府提供）

▲航空城區段徵收計畫分為10個標案，被前桃園市長鄭文燦列為重要政績。

為此，航空城工程處2022年5月，就發函得標包商利德工程，以及營造、監造等單位，並邀集包含Ａ小姐在內的專業廠商開會，希望了解區段內植栽移植的處置情形。Ａ小姐透過簡報，告知在場廠商及官員，經過他們調查，有2,300多棵樹狀況不佳，沒有移植價值，需要砍掉、絞碎，剩餘1,746棵樹體質健康，適合進行移植。

Ａ小姐在會議中秀出有移植價值的樹種照片，除了比較常見的木蘭、南洋杉、烏臼、櫻花、桃樹、龍柏、樟樹外，還有收錄在《台灣維管束植物紅皮書名錄》中的稀有樹種，包括羅漢松、福木、椰榆、竹柏共20棵，其中羅漢松、福木、竹柏更被評為「瀕臨滅絕級（EN）」，此外，還有直徑80到110公分、樹齡近百年的榕樹、茄冬、朴樹、苦楝等6棵，必須受保護的健康老樹。


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