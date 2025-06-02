桃園地檢檢察長戴文亮訪視社會勞動機構　體現以勞易刑價值

▲訪視蘆竹康莊長照中心。（圖／桃園地檢提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園地檢署2日指出，社會勞動制度運作迄今已滿 15 年，該署現聘任 19處社會勞動機構，為確實了解各機構執行現況， 關懷社勞人執行情形，檢察長戴文亮偕同檢察官楊挺宏、主任觀護人黃志忠及觀護團隊，於日前訪視龜山、蘆竹、楊梅、觀音等地的4處社會勞動機構，深入了解機構管理及社會勞動人(社勞人)的勞動情形。

該署於上(5)月28日訪視「康莊長照老人長期照顧中心」、「桃園仁愛之家」及「觀音愛心家園」等 3 處公益團體機構，總共已執行逾千名社勞人，勞動總時數逾 31 萬小時。 檢察長親自鼓勵在場的社勞人，透過機構服務對象，諸如中重度智能障礙者、保護安置老人等的人生故事，來學習對生命的尊重，重塑自我的價值，展現柔性司法的關懷精神。

▲社勞人為桃園仁愛之家開心菜園的門面泥作。（圖／桃園地檢提供）

機構督導表達對於地檢署長期以來支持的感謝之意，在公益團體人力不足及經費短拙的拮据困境中，社勞人提供了大幅度的幫助，甚至有社勞人在完成勞動結案後，機構看見其轉變進而聘為職員，散播善的種子。

戴文亮檢察長相當感佩機構能將服務精神延伸至社勞人，亦叮囑勞動內容須符合公益性質， 實踐司法公平正義。戴檢察長並前往位處虎頭山的桃園明倫三聖宮，三聖宮於 98 年即成為社會勞動機構，至今共執行 705 名社勞人，勞動總時數逾 21 萬小時。

▲參觀愛心家園烘焙坊。（圖／桃園地檢提供）

總幹事陳明仁非常感謝政府社勞制度的良法美意，社勞人的勞動成果，讓來此登山踏青的市民都能享受到乾淨舒適的環境。 檢察長提醒正在清掃的社勞人適時補充水分，並注意身體狀況及勞作安全，配合機構落實安全防護，平平安安地完成社會勞動。

桃園地檢署不遺餘力地推動社會勞動制度，開辦至今已累計 18,635 人提供近 5 百萬小時的社區勞動服務，不僅有助於整體社區環境維護，更緩解監獄擁擠、節省矯正費用，協助輕微犯罪者成為積極生產者，不因入監服短期自由刑而無法照顧家庭，並透過勞動服務自省過錯，提供社會正向貢獻。