　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園地檢檢察長戴文亮訪視社會勞動機構　體現以勞易刑價值

▲桃園地檢檢察長戴文亮訪視社會勞動機構

▲訪視蘆竹康莊長照中心。（圖／桃園地檢提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園地檢署2日指出，社會勞動制度運作迄今已滿 15 年，該署現聘任 19處社會勞動機構，為確實了解各機構執行現況， 關懷社勞人執行情形，檢察長戴文亮偕同檢察官楊挺宏、主任觀護人黃志忠及觀護團隊，於日前訪視龜山、蘆竹、楊梅、觀音等地的4處社會勞動機構，深入了解機構管理及社會勞動人(社勞人)的勞動情形。

該署於上(5)月28日訪視「康莊長照老人長期照顧中心」、「桃園仁愛之家」及「觀音愛心家園」等 3 處公益團體機構，總共已執行逾千名社勞人，勞動總時數逾 31 萬小時。 檢察長親自鼓勵在場的社勞人，透過機構服務對象，諸如中重度智能障礙者、保護安置老人等的人生故事，來學習對生命的尊重，重塑自我的價值，展現柔性司法的關懷精神。

▲桃園地檢檢察長戴文亮訪視社會勞動機構

▲社勞人為桃園仁愛之家開心菜園的門面泥作。（圖／桃園地檢提供）

機構督導表達對於地檢署長期以來支持的感謝之意，在公益團體人力不足及經費短拙的拮据困境中，社勞人提供了大幅度的幫助，甚至有社勞人在完成勞動結案後，機構看見其轉變進而聘為職員，散播善的種子。

戴文亮檢察長相當感佩機構能將服務精神延伸至社勞人，亦叮囑勞動內容須符合公益性質， 實踐司法公平正義。戴檢察長並前往位處虎頭山的桃園明倫三聖宮，三聖宮於 98 年即成為社會勞動機構，至今共執行 705 名社勞人，勞動總時數逾 21 萬小時。

▲桃園地檢檢察長戴文亮訪視社會勞動機構

▲參觀愛心家園烘焙坊。（圖／桃園地檢提供）

總幹事陳明仁非常感謝政府社勞制度的良法美意，社勞人的勞動成果，讓來此登山踏青的市民都能享受到乾淨舒適的環境。 檢察長提醒正在清掃的社勞人適時補充水分，並注意身體狀況及勞作安全，配合機構落實安全防護，平平安安地完成社會勞動。

桃園地檢署不遺餘力地推動社會勞動制度，開辦至今已累計 18,635 人提供近 5 百萬小時的社區勞動服務，不僅有助於整體社區環境維護，更緩解監獄擁擠、節省矯正費用，協助輕微犯罪者成為積極生產者，不因入監服短期自由刑而無法照顧家庭，並透過勞動服務自省過錯，提供社會正向貢獻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
333 0 8339 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
菲律賓「排水孔貞子」　真實身分曝光
停車費4萬元！「超狂釘子車」單據爆了
李怡貞律師事務所「被Google下架」！
快訊／魂斷阿里山公路天長橋！1男「拋飛15M深溪谷」躺河床亡
爸媽開車墜池塘雙亡　保險拒賠！子女請求500萬吞敗
快訊／「天空之鏡」驚傳意外！一家人出遊　18歲哥失聯
扯！吳思瑤罷免提議連署出大包　「被罷免人」竟不是吳思瑤
NOVA董事長酒駕！　遭警攔查畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化「最強釘子車」！停法院旁半年未動　在地人曝可能原因

快訊／魂斷阿里山公路天長橋！1男「拋飛15M深溪谷」躺河床亡

最新畫面曝！竊賊偷387萬搭公車　疑臨時起意關門前急下車

台88大學長鬼切！推撞轎車猛撞護欄　甩180度車殼噴飛釀2傷

快訊／碧潭85歲翁落水！送醫救起進ICU　一查是通報失蹤人口

幼女目睹爸爸激戰「姐姐」！正宮怒告求償70萬　敗訴理由曝

NOVA董事長酒駕！等紅燈越線遭警攔查畫面曝　酒測值0.71獲緩起訴

又見愛情詐騙！屏東女要付2萬領境外包裹　警方急喊卡

桃園地檢檢察長戴文亮訪視社會勞動機構　體現以勞易刑價值

詐團「抓豬仔」轉向大齡女！3人被騙囚緬甸　交百萬贖金才獲釋

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【不爽冷氣冷】見乘客投票否決調高爆氣！阿伯怒罵車長「垃圾」

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【誰另一半也這樣？】老公說完晚安不到10秒就睡著　老婆超無奈

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

【嘉義市冷知識】 嘉義市字體＋諧音哏！

彰化「最強釘子車」！停法院旁半年未動　在地人曝可能原因

快訊／魂斷阿里山公路天長橋！1男「拋飛15M深溪谷」躺河床亡

最新畫面曝！竊賊偷387萬搭公車　疑臨時起意關門前急下車

台88大學長鬼切！推撞轎車猛撞護欄　甩180度車殼噴飛釀2傷

快訊／碧潭85歲翁落水！送醫救起進ICU　一查是通報失蹤人口

幼女目睹爸爸激戰「姐姐」！正宮怒告求償70萬　敗訴理由曝

NOVA董事長酒駕！等紅燈越線遭警攔查畫面曝　酒測值0.71獲緩起訴

又見愛情詐騙！屏東女要付2萬領境外包裹　警方急喊卡

桃園地檢檢察長戴文亮訪視社會勞動機構　體現以勞易刑價值

詐團「抓豬仔」轉向大齡女！3人被騙囚緬甸　交百萬贖金才獲釋

一掃即通報　台東公廁820座導入QR-Code機制

汐東線房市「量縮價穩」　交易量最高減少67％

隆宜實業捐贈救護車配置安和強化急救量能　助力台南急救量能

台灣「TOYOTA RAV4」汽油入手門檻漲16萬、油電多9萬！車系僅剩4款

富邦人壽增提百億元外匯準備金　力抗台幣升值壓力

衣服洗完飄異味？家事達人：少了「1動作」恐惹臭上衣

南韓總統大選明登場！反貪腐律師vs保守派大將　是誰接手混亂政局

彰化「最強釘子車」！停法院旁半年未動　在地人曝可能原因

天使獎助學金頒發　台東六鄉鎮學童與師長受惠

22歲男長期以「泡麵零食充飢」！　患潰瘍性結腸炎…終生服藥

【超捧場歐告】爸爸泳池買太小「只夠洗腳」但狗狗照樣嗨玩XD

社會熱門新聞

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

持刀性侵80歲老婦還拍照！惡狼重判14年定讞

甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照

即／銘傳大學附近車禍！　已6人受傷送醫

30歲單親媽「右側超車」自摔亡！　留下9歲女兒

即／五股透天厝驚見白骨乾屍！房東姪兒驚嚇報警

78歲無照翁撞傷8人　特斯拉車主提告了

高雄21小時內連3起嚴重車禍！釀4死「不到30歲」

人夫開車載女同學　正宮查行車紀錄器錄火了

高雄嚴重車禍！重機騎士傷重亡

獨／台中男殺死啃老哥　母心碎求輕判

好市多女店員遭偷拍裙底！色狼是少校

即／首例！SBL2球員操控比分押注運彩遭判刑

即／台東秘境「天空之鏡」驚傳意外！　18歲男失聯

更多熱門

相關新聞

落實新世代反毒策略　桃檢拜會醫療戒癮團隊

落實新世代反毒策略　桃檢拜會醫療戒癮團隊

桃園地檢署針對行政院「新世代反毒策略行動網領」第三期計畫，自今年連續3年積極布建戒癮資源，以提升對施用毒品者醫療輔導與社區復健，以穩定復歸、抑制再犯為目標，優化緩起訴多元處遇措施，結合更生保護與各網絡單位力量，打造無毒家園願景，桃檢檢察長戴文亮今（8）上午率隊拜會桃園市醫療戒癮團隊進行意見交流，藉此強化網絡成員彼此合作成效。

桃園女童遭當街侵犯「驚魂27秒」！　檢方回應了

桃園女童遭當街侵犯「驚魂27秒」！　檢方回應了

大選開賭盤「柯P受讓200萬票」　桃園男認罪判拘

大選開賭盤「柯P受讓200萬票」　桃園男認罪判拘

歷經7年終收押鄭文燦　檢察長俞秀端明年1月卸任

歷經7年終收押鄭文燦　檢察長俞秀端明年1月卸任

即／鄭文燦涉貪維持羈押　高院駁回律師抗告

即／鄭文燦涉貪維持羈押　高院駁回律師抗告

關鍵字：

桃園地檢檢察長戴文亮社會勞動機以勞易刑

讀者迴響

熱門新聞

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

金曲歌后擺攤遇氣爆！「尪二度燒傷」

持刀性侵80歲老婦還拍照！惡狼重判14年定讞

UNIQLO買衣服「多送一張紙」不要丟　真實用途曝光

葉伊恬參賽權風波　鄭世忠震怒發聲

基隆直航石垣島2千起　眾人憂墾丁玩完了

150萬人注意！4家「久未往來」帳戶管制　網銀額度直接歸零

歐陽妮妮6個月兒確診新冠！

甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照

名醫心肌梗塞後減重！靠1調味料甩20公斤

體育署長給桌協最後通牒內容曝！

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

快訊／8級強風來了　明「鋒面掃全台」雨最大地區曝

孫儷結婚15年爆「全家移居倫敦」

經國路也要改名！盧秀燕怒嗆：每天搞這些五四三

更多

最夯影音

更多

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面