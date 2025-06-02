泰村長偷腥！老婆「狠扯生殖器不放手」　路人圍觀看傻

▲元配緊抓腥夫命根不放。（圖／翻攝自AMARINTV）

圖文／鏡週刊

泰國東北部烏隆他尼府披汶叻區（Phibun Rak）上週三（5月28日）爆出一起結合婚外情與資金挪用醜聞，引發地方譁然。57歲的村長Sawaeng遭控不僅與已婚女子發展雙不倫，還涉嫌挪用超過30萬泰銖（約新台幣27萬4,099元）的捐款。事發當天，他試圖駕車攜情婦離開時，遭到元配當街攔阻，過程激烈，甚至演變為抓下體衝突，全程被民眾錄影並在網路瘋傳。

綜合泰媒報導，衝突發生於5月28日，地點就在披汶叻區公所外。據目擊者表示，村長Sawaeng當時正準備駕駛其妻名下的皮卡車離開，車內載有一名女子，為其婚外情對象。妻子獲知後趕到現場，強行將丈夫拖下車並與其激烈爭執，為了奪回車鑰匙，她一度抓住丈夫下體逼迫他交出鑰匙。過程中，Sawaeng大聲呼救「她攻擊我！她抓我命根子！」，妻子則怒斥腥夫「不准開我的車載小三」。

▲除了家庭風波，腥夫還被地方居民指控挪用社區捐款。（圖／翻攝自AMARINTV）

在場民眾也上前協助攔阻，Sawaeng最終被迫交出鑰匙，而車內女子則默默離開現場。事後證實，這名女子也是村內一名男子的妻子，該男子在現場親眼目睹事件後情緒崩潰，在親友協助下才逐漸恢復。

除了家庭風波，Sawaeng還被居民指控挪用社區捐款，原用途為寺廟建設與行政項目。雖然Sawaeng聲稱資金皆用於公共用途，但居民表示未見任何實質成果，多次要求帳目公開也未果。事件曝光後，Sawaeng於上週四辭去村長職務，並表示將結束與情婦的關係，但拒絕對貪汙指控作出回應。

當地區長目前已下令展開調查，地方將於6月30日舉行選舉，選出新的村長。



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