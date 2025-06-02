綠帽夫扮柯南崩潰　驚見妻自拍不雅片挑逗3男

▲顏女在藝術造詣上仍頗負盛名，常有作品展出。（翻攝自IG）



圖文／鏡週刊

本刊掌握，台中一名從事裝置藝術創作工作的顏姓女子，2017年4月與先生步入家庭，婚後育有一子，但婚姻期間，被從事繪畫創作的老公發現，她竟然與3名男性過從甚密，至少7次購買情趣用品給其他男子使用，還傳送她自己就寢照片、裸露照片、自拍照片、自慰影片等給其他男子，並與其他男子傳送親密對話、拍攝親密合照等行為。

氣不過顏女把浪漫用在別的男人身上，她老公一狀告上民事法院，認為妻子已嚴重侵害配偶權，致他的精神受到相當大的痛苦，對顏女及其發生曖昧關係的3名男子提出損害賠償，除了楊姓、陳姓男子挨告，另一人就是許藍方的辯護律師曾耀賢。

▲雖已婚、育有一子，顏女依舊保有甜美少女氣息。（翻攝自IG）

不只曾耀賢，顏女又被老公發現，婚內還與一名楊姓男子親密聯繫，不僅將自拍照、裸露照片及影片傳給楊，還分享自己與其他男子的親密照片，而楊男也有回傳情色言語給顏女，兩人關係極為曖昧，顏的先生於是向楊男及妻子共同求償50萬元。但對於這些指控，楊男在法院審理過程中卻未到庭答辯。

顏女遭控精神出軌的對象還有第三人，她老公發現，妻子平時與他感情不和、話不投機，卻能在婚外與一名陳姓男子相談甚歡，兩人一聊起來竟可超過3小時又35分，因此對陳男及妻子共同求償50萬元。對此，陳男到庭則供稱，兩人也僅止於聊天，沒有任何的親密行為、踰矩話語，否認與其妻有私情。

▲顏女作品柔雅中帶些許性感和神祕，猶如她自身散發的特質。（翻攝自IG）

對於顏女在婚外與3男子曖昧、周旋，她的先生除了對曾耀賢及楊男、陳男提告求償，另也單獨對自己的妻子顏女求償100萬元，憤怒不已的先生還特別在法庭攻防期間出示身心診斷證明書，以此證明他看到顏女持續且同時間與其他男子發生精神出軌，令他感到痛苦和創傷，需要透過藥物穩定情緒。

台中地院法官審理後則認定，顏女與楊男二人經合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀辯護，依民事訴訟法相關規定，「視同自認」，因此認定丈夫所主張的事實「堪信為真」，判顏女應賠償丈夫15萬元；楊男、顏女應連帶賠償5萬元。



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