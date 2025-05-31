學長搞人妻！抱雙胞胎女兒喊「一家人」　瞎扯是同性戀法官打臉

▲人妻和學長過從甚密，遭人夫告上法院。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄莊姓男子因案入獄服刑，他的陳姓妻子卻在社群媒體上，PO出與黃姓男子及雙胞胎女兒的合照，還標註「一家人」，事後莊男經家人轉告後得知此事，震怒提告陳女及黃男侵害配偶權並求償50萬元。高雄地院審理時，近黃男辯稱自己是同性戀，陳女的母親是其乾媽，陳女的女兒則是他的乾女兒，但法官不信，認定兩人行為逾越一般社交界線，判賠莊男10萬元。

判決指出，莊男與陳女於2022年5月結婚，共同扶養一對雙胞胎女兒。2023年2月莊男因案入獄，兩個月後，陳女與國中同學黃男再度聯繫，雙方關係逐漸升溫。陳女於同年4月在Instagram上公開兩人分別抱著雙胞胎女兒的合照，並標註「一家人」字樣，引發莊家人側目。

莊男的哥哥透過社群平台發現貼文後告知母親，莊母隨即與陳女對質，陳母質問「妳說你現在住外面跟家裡都有，你外面的房子可以叫你男朋友付啊」、「你外面有交已是事實」、「你都跟他同居你敢說什麼事都沒有」，陳女則嗆聲「我外面交我啥也沒越界，我分寸都在」、「我沒做的事就是沒有」、「反正我也不是長期住現在男友家，去住一天兩天就走了」、「再來我也沒長期住男友家，偶爾去一次，他職業軍人，不是常常都在」。

莊家人事後告知莊男，莊男氣得提告，法院審理時，陳女與黃男均否認兩人發展婚外情。黃男辯稱自己為同性戀，也是是陳女母親的乾母子，陳女的雙胞胎女兒則稱其為「乾媽」，自己和陳女平時也以姊妹相稱。陳女也表示，先前對婆婆的「交男友」言論只是氣話，實際上並無其事。

不過，法官審酌雙方對話內容，認為陳女既自稱與男友同住，卻又極力解釋未發生性行為，顯示其有意澄清、淡化行為，並非單純氣話。黃男則無法提出足夠證據證明其性傾向，法院最終認定兩人互動已超出普通朋友範疇，損及莊男配偶權益，判兩人連帶賠償精神撫慰金10萬元，全案可上訴。