今天端午節高溫飆34℃　梅雨鋒面下週到有強降雨

▲龍舟正妹鼓手「細肩小可愛」正妹爆紅。（圖／翻攝ruan.c__）

記者葉國吏／綜合報導

今天端午節，全台各地多雲到晴，高溫34度左右。下週二有梅雨鋒面報到，容易有強降雨發生。

根據中央氣象署資料顯示，今天（31日）端午節天氣相對較為穩定，各地大多為多雲到晴，僅迎風面東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各山區有局部短暫雷陣雨。

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氣溫方面，東北季風減弱，風向漸轉為偏東風，各地氣溫將回升，預測西半部高溫32-34度，東半部28-30度，白天較悶熱，中午前後紫外線強，應注意防曬並多補充水分；而各地低溫約20-24度；至於澎、金、馬均為多雲到晴的天氣，澎湖24-30度，金門22-29度，馬祖21-26度。

▲端午連假天氣。（圖／翻攝中央氣象署，下同）

6/1(日) 南方雲系北移，水氣增多，環境為偏南至西南風，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，各地比較悶熱，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後各地山區有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫：北部23-34度，中部24-33度，南部26-33度，東北部22-31度，東部23-30度，東南部24-31度；澎湖25-32度，金門24-31度，馬祖22-27度。

6/2(一) 環境轉為西南風影響，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫：北部25-36度，中部25-34度，南部27-33度，東北部25-33度，東部25-32度，東南部26-34度；澎湖27-32度，金門25-32度，馬祖23-29度。

▲雷達回波圖。

6/3(二)、6/4(三)滯留鋒面影響，天氣相當不穩定，易有短延時強降雨；6/3中南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦將陸續轉為局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率；6/4西半部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率，東南部地區亦有局部短暫陣雨。

6/3氣溫：北部26-32度，中部25-33度，南部26-32度，東北部25-31度，東部26-31度，東南部27-33度；澎湖26-32度，金門25-31度，馬祖23-27度。

6/4氣溫：北部24-28度，中部25-32度，南部26-32度，東北部23-28度，東部25-28度，東南部26-29度；澎湖25-30度，金門24-29度，馬祖22-26度。

6/5(四)鋒面南移通過，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

氣溫：北部23-30度，中部24-31度，南部25-31度，東北部23-28度，東部24-28度，東南部26-29度；澎湖25-30度，金門23-29度，馬祖22-26度。

6/6(五)迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫：北部23-32度，中部24-32度，南部25-33度，東北部23-29度，東部24-28度，東南部25-29度；澎湖25-30度，金門24-29度，馬祖23-26度。

6/7-6/9水氣仍偏多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

後期因鋒面位於台灣附近，天氣不穩定，不過其位置仍有不確定性，須持續觀察。