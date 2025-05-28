應徵除蟎師被要求貸款買機器　台中男大生還沒領薪先背債15萬

▲台中一名20歲男大生誤信徵才廣告前往應徵除蟎師，結果薪水還沒入袋，卻已經先背債15萬元。（圖／市議員江和樹提供）



記者游瓊華／台中報導

最近畢業季及暑假來臨，許多學生、畢業生陸續開始找工作或兼職，但有不肖業者藉交友軟體、社交平台刊登徵才廣告，用高額薪水誘騙民眾面試，其實是誘拐面試者砸錢買商品。台中市議員江和樹接獲爆料，有一名20歲男大生，到一家公司應徵除蟎師，卻被要求貸款買機器，還沒有薪水收入就揹債15萬元，痛批是真詐騙假徵才！

▲業者要求面試者要先購買除蟎機器，若手上沒錢，就遊說貸款。（圖／市議員江和樹提供）



20歲的陳姓男大生透露，自己透過社交軟體看到一徵才廣告，上面寫「徵居家除蟎師，時薪600元到2000元，實際前往面試，對方告知一個月最低可賺5、6萬元，部分業務員都在10萬以上，但前提是一定要買機器，方便帶到客人家中展示。

陳姓男大生指出，公司傳了一個貸款網站給他，要求他分期購買機器，最後他分48期，包括本金以及利息，總計15萬元。

▲市議員江和樹踢爆，近期已經接獲4件類似案件，提醒相關單位要留意。（圖／市議員江和樹提供）



市議員江和樹表示，近期畢業季，接了很多類似案件，多半是剛出社會的學生受害，業者利用話術讓青澀懵懂的學生購買商品、機器，若是負擔不起，就誘使他們貸款，甚至還會教導如果對家中長輩說謊，以免東窗事發；但一台機器動輒10多萬元，業者卻連一張發票都開不出來，明顯有問題。

江和樹也提到，男大生拿到機器後想找親友推銷，家人才間接知道孩子還沒開始工作，就已背債15萬元，急著向他求助。經居中協調，業者才同意退貸，但又以機器已經使用過，還是得付5000多元。

勞工局則回應，業者的行為已經違反就服法，最高可裁罰150萬元，另外還涉及有無依法為男大生加保，將進一步調查了解。