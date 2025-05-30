台銀「防詐新制」上路！帳戶半年未動就鎖　用戶哀號：錢領不出來

▲為防止詐騙，台灣銀行啟動「停權制」。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者閔文昱／綜合報導

詐騙日益猖獗，台灣銀行今（29）日正式上路一項防詐新制。根據公告，自今年5月29日起，針對新台幣存款帳戶半年以上無存提交易紀錄，且帳戶餘額未達台銀規定門檻者，將暫停帳戶的「自動化交易功能」，包含網路銀行、ATM與轉帳等服務都將受到影響。消息一出，引發大批用戶關注與抱怨。

台銀表示，此舉是為防止帳戶遭歹徒盜用進行詐騙，強化帳戶管理機制。若民眾想恢復帳戶功能，須本人攜帶身分證明文件與原留印鑑，親自回原開戶分行辦理帳戶恢復申請。若帳戶不再使用，也可選擇辦理結清銷戶手續。

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公告曝光後迅速在網路引起熱議，不少網友在PTT上抱怨「現在開戶本身就很難了，銷戶以後可能更麻煩」、「還要親臨原開戶分行，太不方便」、「我也被鎖了，錢轉不出來，也沒通知」、「部份數位帳戶開在台北，難道還得北上處理？」更有人直言，「這根本是在懲罰懶得動帳戶的人。」

根據《謙聖刑事律師》網站說明，自動化交易功能一旦被停用，將無法使用網銀轉帳、繳費，ATM也不能操作，甚至連他人匯款都無法入帳，所有交易都得親自至櫃檯處理，對習慣數位操作的用戶來說，極為不便。

雖然部分民眾認為措施過於嚴苛，但也有網友認為，「早該如此！太多幽靈帳戶被拿去做壞事」、「只鎖自動化交易，不是凍結帳戶，應該可以接受」，也有人分享自保方法，「看到新聞趕緊轉存5000元，這是活儲最低起息金額，比較安全些。」

目前僅台銀實施該新制，但不少人擔心未來其他銀行也會跟進，導致更多帳戶遭鎖。民眾若名下有閒置帳戶，建議可先查詢帳戶狀態並補存款，避免日後取用資金時受限。