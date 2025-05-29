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假警騙涉700萬吸金案　她嚇傻「背景還有報案聲」！男友1招戳破

記者黃翊婷／綜合報導

女網友小美（化名）先前遺失皮包，沒想到半個多月後突然接到台東某醫院的藥劑師電話，說有人拿著她的證件來領藥，藥劑師還幫忙報警；她透過視訊與警員聯繫，畫面背景有警徽、櫃檯、報案聲，甚至還有10多名警員，看起來相當逼真。就在小美以為自己真的被捲入700萬元違法吸金案的時候，男友丟給她一個新聞連結，就立刻讓她冷靜下來，「只見上面4個大字寫著：詐騙集團」。

女子,女性,女生,上班族,崩潰,難過,憂鬱,壓力,短髮（示意圖／CFP）

▲小美以為自己真的被捲入違法吸金案，經男友提醒，才驚覺是遇上假檢警詐騙。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起案例，女子小美日前突然接到一通電話，對方聲稱是台東某醫院的藥劑師，說有人拿著她的證件想冒領身心科藥物，由於她剛好有一個皮包遺失大半個月，當下以為皮包真的是在台東弄丟的，證件還被人撿去做壞事，便在藥劑師的協助下報警。

然而，警員卻告訴小美，她的個資已經外流，甚至涉及刑案，要求她前往台東製作筆錄。小美說，她住在北部，根本不可能馬上前往台東，對方就說可以視訊報案，不久之後，他們還真的打視訊電話過來，畫面背景超級逼真，有警徽、櫃檯，甚至還能聽到旁邊有其他人在報案的聲音，現場還有10多名警員，一切看起來都很正式。

小美提到，打視訊電話來的警員說她的帳戶涉及一宗違法吸金案，法院傳喚她2次都沒有到庭，並詢問她的戶頭是否接收過700萬元資金，接著開始詢問她的資產狀況、銀行帳戶、存款、名下房產等細節，最後拿出一張「受理案件三聯單」，聲稱案件偵查不公開，所以不能將這件事情告訴其他人。

不過，小美因為太過慌張，便立刻打電話向男友求救，一度說到哭出來，結果她的男友聽完之後超級冷靜，丟給她一個新聞連結，「只見上面4個大字寫著：詐騙集團」，她這才驚覺被騙了。

警方提醒，警察、檢察官都不會透過LINE查案或問筆錄，若民眾聽見「檢警」說要監管財產、面交，就是詐騙，如果民眾接到可疑電話，請先將電話掛斷，再撥打165詢問，以免落入詐團陷阱。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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