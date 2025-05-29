罷免涉偽造　國民黨基隆總幹事、2前區主任交保

▲國民黨基隆市黨部。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者葉國吏／綜合報導

基隆地檢署近日偵辦國民黨基隆市黨部涉及偽造罷免提議書案，檢察官指控部分黨工未經同意使用黨員個人資料填寫提議書，涉嫌違反文書偽造罪。昨天上午，檢調指揮基隆市調查站約談4名國民黨黨工，包括前中正區黨部主任郭建芳、前中山區黨部主任張志鴻、暖暖區黨部主任李貞儀，以及黨部一組總幹事蕭壯峰。

經檢察官複訊後，郭建芳與張志鴻分別以15萬元交保，蕭壯峰以10萬元交保。而李貞儀此前已於5月8日以15萬元交保，昨天再度被約談後，於今天凌晨請回。

此次案件針對基隆市議員鄭文婷及張之豪的罷免案提議書涉嫌偽造文書，檢調早在4月底搜索國民黨基隆市黨部，並以證人身份帶回蕭壯峰進行詢問。檢調指出，蕭壯峰是少數擁有權限調閱基隆市黨員資料的黨部幹部，檢察官昨日再度約談他，試圖比對相關證詞並釐清涉案細節。

此外，檢察官日前借提在押的國民黨基隆市黨部主委吳國勝及仁愛區黨部主任張金發，進行證詞交叉比對，以釐清共犯結構。為擴大取證，檢調昨日同步搜索李貞儀、郭建芳及張志鴻的住處，試圖掌握更多證據。

全案目前仍在持續偵辦中，檢調表示將朝向相關涉案人員的行為模式及資料使用方式進一步追查，以釐清是否存在更大規模的違法情節。