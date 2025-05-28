嫌教書賺太少！尼國男不當英文老師改種大麻　LINE團購對話曝

▲士林地檢署民生組主任檢察官葉耀群破獲尼國男回鍋種大麻。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

來台教英文嫌錢少，尼泊爾籍金姓男子2017年與補教同事種大麻遭逮，未悔改還在通緝中捲土重來。檢警查出他化身「毒草CEO」，與台籍馬男、聖男組製毒集團，在新北、桃園設3座大麻工廠，9個月內種出逾290株，透過LINE團購賣給年輕人，實賺16萬元，若全數收成製成市售成品，黑市價恐破800萬元。士林地檢署偵結，依違反毒品罪起訴。

全案由主任檢察官葉耀群指揮保三總隊第一大隊偵辦，抽絲剝繭發現來台擔任英文教師的金姓尼國男子，早在2017年間就曾因栽種大麻遭判刑7年2月確定，卻在未到案服刑期間持續以專業「栽種技術」與他人合組製毒鏈，分別在新北市、桃園等地承租公寓設置栽培棚架、大量購入LED生長燈、濕度儀器與肥料，密集種植大麻達292株，且每處據點均裝設風扇與除濕機進行風乾，形成製毒工廠。

其中，馬姓男子除負責提供場地外，更擔任大麻販售主力。檢方調查發現，他以「公司團購」為掩飾，透過LINE私訊買家進行毒品交易，對話紀錄多達數十條。對話中他寫道：「我要開公司團購了你要一起嗎」、「晚一點來我家拿團購等我電話」、「團購也到了，今天忙完回家跟你說」、「團購喔～有空回電」、「姐我拿到團購了，今天大概4點半後可以過來拿」，甚至交易完畢後還催款說：「姐，團購部分下次見面我再補兩包給你，昨天的再請你有空的時候先匯給我」。

檢警認為，馬男利用「團購」包裝販毒行為，掩人耳目卻無所遁形；此外，3人彼此LINE對話中頻頻討論光照濕度、施肥時間與成長狀況，顯見其對「農作」極具自豪，卻對毒品危害社會毫無悔意。

全案由保安警察第三總隊第一大隊偵辦，警方持搜索票分別攻堅三處大麻據點，查扣大麻植株、大麻花及乾燥設備等逾百項證物。3人短短9個月內共栽種超過290株大麻活株，雖實際販售獲利僅約16萬餘元，檢警評估，若全數成熟收成並製成市售產品，黑市潛在價值恐逾800萬元。士林地檢署偵結後，依製造、販賣第二級毒品罪將3人起訴，並建請法院從重量刑，以儆效尤。