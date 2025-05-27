快訊／辜仲諒遭重判7年8月　法院再裁定他須受電子監控

▲辜仲諒遭北檢聲請實施電子監控，他現身北院出席審理庭。（圖／記者黃哲民翻攝）

記者黃哲民、趙蔡州／台北報導

中信慈善基金會董事長辜仲諒捲入澄清湖購地案，使中信銀承受1億元價差損失，檢方調查依《證交法》背信罪、財報不實等罪起訴，台北地院一審判處他7年8月，檢方事後聲請對他及另外3名同案被告施以電子監控。台北地院27日開庭審理後，裁定對辜仲諒等4人施以電子監控，若4人有違反情事，將可羈押。

中信澄清湖購地案發生在2005年間，檢方起訴指出，辜仲諒、李聲凱、陳俊哲等人得知清美公司董事長黃仁宗，有意以8.5億元出售位於高雄鳥松區的澄清湖大樓後，先以泰通公司台灣分公司買下大樓，再墊高價格，以9.5億元賣給中信銀，使得中信銀平白損失1億元。

檢方先前曾將本案併入辜仲諒的「紅火案」審理，但高院2018年間更一審將辜涉炒作結構債部分判刑3年半的同時，將澄清湖大樓案退回併辦，檢察官因此在以另案將澄清湖購地案起訴。

台北地院今年5月13日審理後，依違反銀行法等罪判處辜仲諒7年8個月有期徒刑，前中信金控財務長張明田8年有期徒刑、前中信銀副總經理林祥曦9年6月有期徒刑、前中信銀證券投顧董事李聲凱9年4月有期徒刑。