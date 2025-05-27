高雄餐旅大學副校長爆假學歷！　竟被外媒起底黑歷史

▲投入校長改選的高雄餐旅大學副校長李一民，遭爆「餐旅博士」頭銜涉造假，猶如駐英國副代表江雅綺學歷案翻版。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲爆料，指正值校長改選的國立高雄餐旅大學，候選人之一的現任副校長李一民謊報、不實登載國外博士學位，校內吹哨者向本刊提供英國知名《蘇格蘭先驅報》（Herald Scotland）當年刊載的資料，發現李一民在英國培斯禮大學（University of Paisley）所攻讀的博士學位，並非他所宣稱的「餐旅博士」。

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▲李一民返台任教後一直宣稱是「英國培斯禮大學餐旅博士」，如今遭質疑涉不實登載學歷。

根據高餐大第五任校長遴選專區的公開資料，候選人除了李一民，尚有校內教授葉上葆及劉聰仁，而李在候選人基本資料中，載明1995年11月於英國培斯禮大學取得碩博士學位，畢業院系所是「Quality Centre（Hospitality）」（品質中心，餐旅）。

不過，一名高餐大資深教授向本刊爆料，指李一民當年赴培斯禮大學（後與漢密爾頓貝爾學院合併為西蘇格蘭大學）攻讀博士，回台任教後一直自稱是「餐旅博士」或「餐旅管理博士」，無論在任教的高餐大或高雄科技大學官網上，甚至擔任政府標案評選委員的個人資料皆如此登載，但其實他當年取得的是「工學博士」學位。

「相信99％的相關領域教授都會很吃驚！」該教授出示資料指出，英國知名《蘇格蘭先驅報》（Herald Scotland）在1995年11月10日，曾完整刊出培斯禮大學取得學士及碩博士學位的名單，時間點與李一民自我揭露的畢業時間一致，名單中確實也可見李一民的英文名「Yi-Min Li」，但只出現在「FACULTY OF ENGINEERING」（工學院）下的「DOCTOR OF PHILOSOPHY」（Ph.D），意即取得「工學博士」，而非他誆稱的餐旅博士。

▲吹哨者翻出英國《蘇格蘭先驅報》當年紀錄，李一民在培斯禮大學取得的學位並非「餐旅博士」，而是「工學院博士」。

更弔詭的是，檢視《蘇格蘭先驅報》當年列出該校的學位授予名單，也遍尋不著李一民在參選校長時所登載的「Quality Centre」（品質中心）或「Hospitality」（餐旅）相關系所。

爆料者進一步表示，培斯禮大學併入西蘇格蘭大學後，才出現與餐旅相關的「School of Business & Creative Industries」（管理及創意產業學院），但也非李一民所稱的品質中心或餐旅，「李一民宣稱自己是餐旅博士，騙了快30年！」



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