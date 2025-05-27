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家寧控Andy劈腿　網友3句話總結6分鐘影片！再揭4改變

記者黃翊婷／綜合報導

YouTube頻道「眾量級CROWD」Andy、家寧分手後爆出股權與財務糾紛，家寧沉寂2個月才在個人YouTube頻道發布影片反擊，昨日（26日）她反控Andy出軌，並表明手上握有錄音證據。然而，大多數網友依舊不買帳，直指家寧的影片只有3個重點，有些事情她是無辜的、頻道沒有歸她、男方感情不忠還消費她；還有網友認為家寧的新影片出現4個改變，包含穿著變好看、會做手勢等等。

▲▼家寧。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲家寧再度發布影片控訴Andy。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO，下同。）

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家寧22日發布第一支「真相」影片反控Andy，內容包含頻道創立是由她發想、商標註冊是兩人共同委託她的媽媽協助申請等等。她26日發布第二支影片，強調所有商業合作案件皆由群海娛樂接洽、收款，再以薪資或獎金形式發給她和Andy，兩人對實際金額都沒有決定權，也無法過問帳目，這部分已經進入司法調查，她會全力配合。

家寧還提到，2024年4月以前眾量級頻道收益皆由Andy負責，綁定的Google AdSense帳號是Andy的帳號，後來兩人分手，Andy說要把頻道給她，還幫忙設定，卻又在未告知的情況下擅自修改帳戶資訊，包含郵寄地址及稅務資料等等，違背當初「頻道歸女方」的共識；此外，她還控訴Andy在交往期間出軌多位女性，她握有對話錄音等證據。

網友用3句話總結家寧的影片，並指出她這次做出4個改變。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲網友用3句話總結家寧的影片重點。

然而，對於家寧的控訴，大多數網友仍舊不買帳，網友們直言，「我們根本不關心妳感情怎樣，從始至終都是關於你們一家到底拿了別人多少錢而已」、「妳現在處於逆風，要反駁請先貼證據，不然都是空話，妳是在回應，不是在立法院質詢，不是放大幾個字幕、畫面，配個壯烈的音樂，就會讓妳的話聽起來比較有說服力」。

網友用3句話總結家寧的影片，並指出她這次做出4個改變。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲網友認為家寧的新影片出現4個改變。

還有網友將家寧的6分鐘影片總結成3句話，第一，有些事情她也是無辜的；第二，說好的頻道歸女方呢；第三，男方感情不忠還消費女方。不過，也有網友覺得家寧的第二支影片確實有做出改變，包含穿著變好看、會做手勢了、發音稍有改進、會放音效了。

而對於家寧的控訴，Andy除了在22日於臉書發文公布新北地院民事裁定文書，表明法院將指派會計師為檢查人，進行全面財務與公司群海娛樂帳目查核之外，便沒有再對此做出相關回應。

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