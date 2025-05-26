酒駕猛撞路人「卡車底拖1.5km」　目擊者跪地求醉男停車救人

▲警方獲報將酒駕肇逃的楊男逮捕，依公共危險、肇事逃逸、過失傷害等罪嫌送辦。（圖／大園警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市48歲楊姓男子酒後開車回家，行經觀音區建國路時撞上路邊的行人23歲劉姓男子，並卡在車底沿路拖行1.5公里，造成劉男左手背韌帶斷裂及右肩、左臉傷口深可見骨，目前在加護病房救治中，後方騎士見狀按鳴喇叭及敲車窗將楊男攔下並報警，警方到場協助將傷者送醫，楊男酒測值高達0.99，全案依公共危險、肇事逃逸、過失傷害等罪嫌送辦。

劉姓男子於24日20時許與友人的餐廳吃飯，結束後站在店門口車道白線內要離開時，被後方急駛而來的自小客車撞上，友人在後方大喊但駕駛都沒有停下，劉男被卡在車底拖行約1.5公里，途中後方的熱心騎士見狀沿路按鳴喇叭示意，並在成功路一段上的超商敲車窗，同時也有目擊者跪地求肇事駕駛停車，肇事車輛才停車因民眾報警救人。

▲楊男酒測值高達0.99。（圖／大園警分局提供）

大園分局草漯派出所員警獲報立即到場協助將卡在車底的劉男救出，左臉頰傷口深度直接看見骨頭、右肩鎖骨及肩胛骨大面積擦傷暴露、左手背韌帶斷裂及擦傷，目前在加護病房醫治中，肇事的楊姓男子渾身酒氣、走路不穩，明顯酒醉狀態，警方對他實施酒測，酒測值達0.99毫克，警詢後依公共危險、肇事逃逸、過失傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。