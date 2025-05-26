虧雞福來爹再戰市長喊活化南山公墓　林義豐拋出科技夜市城構想

▲有意再戰台南市長的林義豐召開記者會，提出南山公墓整體開發構想，呼籲市府儘速啟動規劃。（林義豐提供，下同）

記者林東良／台南報導

有意再次參選台南市長、綽號「虧雞福來爹」的林義豐26日上午召開記者會，強調南區長年被南山公墓侷限，造成建設遲滯、資源空轉，批評市府至今未提出完整遷葬與土地再利用計畫，他主張應立即啟動南山公墓整體開發，轉型為科技夜市雙軸新城，讓南區翻身、台南發光。

林義豐指出，南山公墓佔地高達103公頃，是目前台南都會區內最大閒置土地資源，卻因火葬場與萬塚墳盤據，成為南區發展的絆腳石。他直言：「過去不論哪一位市長講得再漂亮，藍圖再大，南山公墓一日不動，南區就一日卡住，建設全是空談！」

文化資產處於5月初已公告南山公墓不登錄為文化景觀，林義豐認為，這正是啟動改造的關鍵時刻。他提出願景藍圖，包括整區都計變更、分區開發，推動AI數位科技城、名品服飾基地與觀光夜市帶，結合泰國Night Market與西班牙Crazy Friday概念，打造台灣指標性的國際觀光新地標。

林義豐強調，整體規劃可創造超過1萬個在地工作機會，並導入旅館業、海產街、休閒娛樂設施，讓南區從被遺忘的邊陲地帶，一舉躍升為台南經濟火車頭。他更建議，預留15公頃興建雙峰靈骨塔、統一市府經營殯儀業務，提升服務品質與市庫收益，減輕民眾稅賦壓力。

此外，他提出再撥43公頃開發商業城、45公頃打造大型巨蛋等多元用途，讓每一寸土地都發揮效益。他痛批：「南山公墓是高雄進台南的第一門面，現在卻像亂葬崗」。

林義豐最後強調，市政不能再擱置、民眾不能再等，呼籲市府立即擬定公開透明的遷葬與開發流程，將沉睡數十年的土地資源重新啟動。他喊話：「南區要翻身、台南要進步，就從南山公墓開始！」