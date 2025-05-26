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康健生技4死槍擊案　槍手李鴻淵3個死刑遭撤銷！最高院發回更審

▲▼台中警方最後是站在盾牌上，手電筒一照才發現李鴻淵，大喊「有人」，隨即舉槍要求伸出雙手。（圖／ETtoday資料照，下同）

▲康健生技四死槍擊案兇手李鴻淵，死刑遭撤銷發回更審。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）　

記者吳銘峯／台北報導

發生在2022年7月間的南投「康健生技」公司廠房遭槍手闖入，造成4死1傷的重大槍擊命案，警方迅速逮捕槍手李鴻淵。李男供稱與康健公司有恩怨，故殺人報仇。他二審遭判3個死刑、1個無期徒刑，案件上訴最高法院，最高法院將他無期徒刑部分定讞後，將死刑送釋憲。由於釋憲結果是限縮死刑的適用，因此最高法院根據憲法判決意旨，將李鴻淵的死刑撤銷，發回更審。

本案發生在2022年7月14日傍晚，一名男子持槍闖入「牛樟芝教父」賴敏男設立的南投「康健生技」公司廠房。他將所有人關進廁所後，再對園藝課長劉慶彬、賴敏男胞弟賴鋕卿、女兒賴彥妤、主任張嘉琦、董事長賴敏男開槍，其中僅賴敏男幸運存活，其餘4人皆是1槍斃命。案發後震驚社會，警方在21小時內就逮捕康健公司的離職員工李鴻淵，當場起出3把槍枝和上百發子彈。檢方隨即聲押獲准，並提起公訴。

法院審理後，查出李男於2012年入職康建，原本從事萃取跟濃縮相關工作，卻與洪姓女課長起衝突，遭調職至園藝課。李男認為是洪女跟賴彥妤陷害，再加上遭受園藝課長劉慶杉刁難。此外，洪女2014年間某日下班時突然被人持鐵棒狂毆，險些喪命；洪女懷疑李男報復，但李男因有不在場證明，最終判決無罪。不過案件審理過程中，李男認為賴敏男等4人捏造事實，做偽造逼他家破人亡，埋下殺機。再加上之後工作狀況不順，與妻子離婚，身體也出現狀況，李男全都歸咎於康健公司人員，遂精心計畫而犯下本案。

一審法院最後將李男判處3個死刑、1個無期徒刑，另外持槍部分也判刑並罰金35萬元，合併執行死刑、褫奪公權終身，併科罰金35萬元。二審台中高分院也判處3個死刑、1個無期徒刑，褫奪公權終身，併科罰金35萬元。案件上訴第三審。

最高法院去年3月間將李鴻淵所犯無期徒刑、槍砲等部分先行定讞，並將死刑部分送司法院憲法法庭釋憲。最後憲法法庭於去年9月間做出「113年憲判字第8號判決」，限縮死刑判決的適用範圍。因此最高法院也根據本號判決意旨，認為死刑判決需鑑定被告的更生教化可能性，但李鴻淵案並未鑑定；此外，李鴻淵犯下數個殺人罪，應逐一各別量刑，但原審判決也未各別量刑。故此，最高法院撤銷死刑判決，發回更審。此外，承審本案的最高法院審理庭，也提出針對此類接連殺害數人的殺人罪，應該依照被告各次犯行惡性逐次增高的「漸層化精緻量刑」方式，供事實審台中高分院遵循。

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