　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

剃光頭髮恐怖自殘！　她戒毒9個月「逆齡重生」現況曝

記者吳美依／綜合報導

來自美國密蘇里州的夏儂（Shannon Hughes）對冰毒成癮15年，被醫師警告可能送命之後，終於幡然醒悟，在女兒支持與協助下，成功戒除毒癮。9個月後的現在，她宛如重獲新生，不僅逐漸恢復健康，氣色很好，甚至看起來更加年輕，並且終於找到穩定工作，有時間好好陪伴家人。

夏儂32歲那一年，與當時的男友一起使用冰毒，並且立刻成癮，2年後被家族趕出家門。多年來，她始終無法脫離毒品，在結束每一段感情之後更加沉迷，甚至被當地居民稱為「春田市的毒梟」，因為她不僅自己吸食，還會向鎮上其他人提供毒品。

多年來，女兒米絲蒂娜（Mistena Renteria-Elliot）試圖協助母親，甚至花錢把夏儂送入戒毒中心，但始終徒勞無功，母女關係一度降到冰點，甚至幾乎失聯。

2023年3月，米絲蒂娜去探望母親，卻發現夏儂的狀況「非常糟糕」。她把自己的頭髮剃光，瘋狂傷害自己，試圖「阻止腦袋裡的聲音」，全身骨瘦如柴、營養不良，並且很害怕離開房子。

▲▼剃光頭髮恐怖自殘！　她戒毒9個月「逆齡重生」現況曝。（圖／TikTok@mistenadawn、IG@life.of.a.addict）

▲▼夏儂如今重獲新生，也有時間陪陪家人。（圖／TikTok@mistenadawn、IG@life.of.a.addict）

▲▼剃光頭髮恐怖自殘！　她戒毒9個月「逆齡重生」現況曝。（圖／TikTok@mistenadawn、IG@ life.of.a.addict）

米絲蒂娜帶著母親就診，醫師警告夏儂已經處於成癮的「最後階段」，如果繼續下去，將會走向生命的盡頭。從那一刻起，夏儂終於下定決心改變。

如今，46歲的夏儂已經9個月沒碰毒品，在一間餐廳擔任全職服務生，定期參加戒毒互助會，並且多次通過藥檢，生活步上正軌，終於有時間陪陪2名孫女。她坦言，「如果不是因為害怕死亡，我想我沒辦法走到今天。」

回頭看過去15年沉淪毒癮的時光，夏儂坦言，「當我看到自己如何傷害所愛之人時，我意識到自己需要改變。當你嗑藥嗑嗨時，你感覺不到這些事情，你變得完全麻木了，無法聯想。」如今，女兒以她為傲，母女關係也越來越融洽。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
16歲妹手術醒來...媽悲曝：姊姊在殯儀館　震驚說不出話
快訊／2人13樓摔死　勒令停工再罰48萬
高雄髮廊飄惡臭！　竟是「黑色腐屍」躺樓上
快訊／2縣市大雨特報！　下到晚上
小甜甜回台灣自曝「新身分」！　犧牲私人時間
防余文正脫產！啟動假扣押　檢方嚴查究辦
墾丁「梅花鹿殺手」落網！割鹿茸活體賣農場　 4人被逮
明天鋒面直衝　雨區擴全台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度客機遇冰雹狂襲！　機鼻破裂全艙尖叫哭喊…幸平安降落

石破茂與川普「通話45分鐘」談關稅！　證實：不排除親自赴美

15個月女童被響尾蛇攻擊2次　腳嚴重發黑「注射30瓶血清」救命

剃光頭髮恐怖自殘！　她戒毒9個月「逆齡重生」現況曝

女網紅走在街上「莫名被陌生男打臉」　報警更傻眼：沒人在乎

德國「重型作戰部隊」部署立陶宛　二戰後首支海外永久駐軍

快訊／日本擬取消「免稅制度」　未來恐只有日本特產可退稅

北韓驅逐艦下水「船底秒破洞」惹毛金正恩！　殘骸擱淺照曝光

克里克島6.1強震！監視器拍到發生前幾秒　「小貓提前預知狂奔」

普丁下令　在俄烏邊境設立「安全緩衝區」

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

印度客機遇冰雹狂襲！　機鼻破裂全艙尖叫哭喊…幸平安降落

石破茂與川普「通話45分鐘」談關稅！　證實：不排除親自赴美

15個月女童被響尾蛇攻擊2次　腳嚴重發黑「注射30瓶血清」救命

剃光頭髮恐怖自殘！　她戒毒9個月「逆齡重生」現況曝

女網紅走在街上「莫名被陌生男打臉」　報警更傻眼：沒人在乎

德國「重型作戰部隊」部署立陶宛　二戰後首支海外永久駐軍

快訊／日本擬取消「免稅制度」　未來恐只有日本特產可退稅

北韓驅逐艦下水「船底秒破洞」惹毛金正恩！　殘骸擱淺照曝光

克里克島6.1強震！監視器拍到發生前幾秒　「小貓提前預知狂奔」

普丁下令　在俄烏邊境設立「安全緩衝區」

川普禁哈佛收外國學生　台灣準碩士生急跳腳：夢想與努力全落空

警察眼前違規！挨罰2900+記3點　法官打臉：等紅燈一直往前嚕

快訊／台股收盤下跌18.72點　台積電漲2元至984

天氣太熱！台東老翁「倒臥田間」體溫極高　家人驚見急報案

桃園公車開到一半引擎起火「後半截燒光」　駕駛下車檢查逃劫

「放小孩出國1個月我不懂」！林采緹PO泡湯照被酸 8字應對EQ超高

快訊／雲林食品加工廠恐怖意外！　女員工左手捲入攪拌器

快訊／國1彰化路段火燒車！駕駛跳車逃生　後方紫爆回堵5公里

開箱創作才子派偉俊冷色系潮流更衣室　歐德傢俱量身打造音樂人專屬時尚收納聖殿

台中工地鷹架超重坍塌！2工人13樓摔死　勒令停工再罰48萬

修杰楷「汗水擦賈靜雯身上」　她氣死：很噁心！很臭！

國際熱門新聞

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

即／日本擬取消免稅制度

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

未來外國人「持1證件」才能換發日本駕照！

即／川普下令哈佛「禁收國際學生」

網美喊「我平胸我驕傲」吸420萬訂閱　竟跑去隆乳

川普大又美法案　眾議院表決通過

飛機也有站票？　傳廉航最快明年推出

「又大又美」法案恐讓債務惡化　美股微跌

快訊／北海道規模5.6地震！

東京JR大量列車「集電弓」異常　宣布緊急停駛

蔣公監製？　日本水族館「小魚逆流而上」11秒片爆紅

1.4億標下大谷紀念球　台灣優式資本年報酬率51%

北韓驅逐艦下水「船底就破洞」！擱淺照曝

更多熱門

相關新聞

辣妹狂滑透明手機　真相曝光好困惑

辣妹狂滑透明手機　真相曝光好困惑

美國一名女子排隊時，低頭狂滑一台「透明手機」，讓網友們困惑不已。她本人出面解釋，這是一台「假手機」，目的是協助人們戒除3C成癮問題，但似乎讓人們更加困惑了。

收容人捧康乃馨謝家人　雲林二監懇親洋溢親情與悔悟

收容人捧康乃馨謝家人　雲林二監懇親洋溢親情與悔悟

男患特殊性癖　愛拿原味高跟鞋插肛自慰

男患特殊性癖　愛拿原味高跟鞋插肛自慰

高中妹吸毒瘋了「徒手挖出雙眼」

高中妹吸毒瘋了「徒手挖出雙眼」

基隆地檢多元處遇　心理治療助戒毒

基隆地檢多元處遇　心理治療助戒毒

關鍵字：

戒毒冰毒成癮

讀者迴響

熱門新聞

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

即／三峽肇事翁第3次手術「妻子失聯」！

快訊／1-2月加油發票爽中千萬無人領　獎落1縣市

台積電行李箱曝光　實體細節美到哭

即／日本擬取消免稅制度

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

家寧聲明太長　網友3句話解決獲8千讚

即／高雄仁武恐怖火警！黑煙狂竄天際

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

趙麗穎被爆「戀上台導」首露面　回應嗆：算你妹

更多

最夯影音

更多

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面