剃光頭髮恐怖自殘！　她戒毒9個月「逆齡重生」現況曝

記者吳美依／綜合報導

來自美國密蘇里州的夏儂（Shannon Hughes）對冰毒成癮15年，被醫師警告可能送命之後，終於幡然醒悟，在女兒支持與協助下，成功戒除毒癮。9個月後的現在，她宛如重獲新生，不僅逐漸恢復健康，氣色很好，甚至看起來更加年輕，並且終於找到穩定工作，有時間好好陪伴家人。

夏儂32歲那一年，與當時的男友一起使用冰毒，並且立刻成癮，2年後被家族趕出家門。多年來，她始終無法脫離毒品，在結束每一段感情之後更加沉迷，甚至被當地居民稱為「春田市的毒梟」，因為她不僅自己吸食，還會向鎮上其他人提供毒品。

多年來，女兒米絲蒂娜（Mistena Renteria-Elliot）試圖協助母親，甚至花錢把夏儂送入戒毒中心，但始終徒勞無功，母女關係一度降到冰點，甚至幾乎失聯。

2023年3月，米絲蒂娜去探望母親，卻發現夏儂的狀況「非常糟糕」。她把自己的頭髮剃光，瘋狂傷害自己，試圖「阻止腦袋裡的聲音」，全身骨瘦如柴、營養不良，並且很害怕離開房子。

▲▼夏儂如今重獲新生，也有時間陪陪家人。（圖／TikTok@mistenadawn、IG@life.of.a.addict）



米絲蒂娜帶著母親就診，醫師警告夏儂已經處於成癮的「最後階段」，如果繼續下去，將會走向生命的盡頭。從那一刻起，夏儂終於下定決心改變。

如今，46歲的夏儂已經9個月沒碰毒品，在一間餐廳擔任全職服務生，定期參加戒毒互助會，並且多次通過藥檢，生活步上正軌，終於有時間陪陪2名孫女。她坦言，「如果不是因為害怕死亡，我想我沒辦法走到今天。」

回頭看過去15年沉淪毒癮的時光，夏儂坦言，「當我看到自己如何傷害所愛之人時，我意識到自己需要改變。當你嗑藥嗑嗨時，你感覺不到這些事情，你變得完全麻木了，無法聯想。」如今，女兒以她為傲，母女關係也越來越融洽。