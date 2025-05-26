　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辱學弟「一輩子小GG」　輔大醫院治療師駭客黑底曝

周姓治療師（圖）盜用同事帳號投票，東窗事發後已遭提告。（翻攝台灣呼吸治療產業工會臉書）

▲周姓治療師（圖）盜用同事帳號投票，東窗事發後已遭提告。（翻攝台灣呼吸治療產業工會臉書）

圖文／鏡週刊

周姓治療師的爭議不只如此，有一名院內人士C先生告訴本刊，周在工會代表選舉期間，疑似用學弟的帳密登入系統，發現學弟沒有依約投票給他，竟傳訊辱罵學弟「渣男、下地獄剁GG、一輩子小GG」，學弟數度求饒、道歉，並好奇問周如何得知，沒想到周竟回覆：「我啥都知道，你太小看我了！」還嗆聲說會有下一波行動，讓學弟非常惶恐。

另一方面，周姓治療師得知盜用帳密的事被提告後，就開始騷擾同事、約同事碰面，逼對方跟他簽和解書，內容是放棄刑、民事追訴，不向醫院檢舉，同意檢察官對他緩起訴，或向法官請求從輕量刑、給予緩刑，甚至要求同事負保密義務，完全為了自己的利益，沒提任何補償方案，讓同事非常傻眼。

本刊調查，周姓治療師畢業於某國立大學，在輔大醫院工作約5年，司法判決資料顯示，他到輔大醫院工作之前，曾在某醫藥公關公司上班，但是上班不到10天，就從遠端駭進公司後台，盜用負責人帳密登入公司系統，取得所有員工的帳號密碼，甚至下載公司進行中的計畫、過去10年的行銷效果檔案，再存入自己的雲端帳號。

周姓治療師在該公關公司工作僅7個月，離職後，仍用相同方法入侵公司的電腦系統，公司的資訊人員後來發現異常登入，檢視周的工作電腦與帳密，才發現他盜取公司機密，最後依照違反《營業祕密法》《著作權法》對他提告，前年4月，周被法院判處有期徒刑2個月，緩刑2年。

C先生告訴本刊，輔大醫院高層疑似因為周姓治療師工會理事長的身分，擔心他會以《勞動基準法》相關規定對醫院反撲，遲遲沒對他進行懲處，醫院的沉默已嚴重損害所有員工及病患的權益，呼籲衛福部盡快介入調查，亡羊補牢。

周男盜用帳密挨告後，用離譜條件逼被害人與他簽和解書（圖）。（讀者提供）

▲周男盜用帳密挨告後，用離譜條件逼被害人與他簽和解書（圖）。（讀者提供）

輔大醫院回應表示，獲知同仁帳號遭不當使用之後，該院高度重視，並於第一時間啟動司法程序調查，秉持偵查不公開原則，積極配合司法偵查機關偵辦，若經查證屬實，定依規定處置。

該院強調，始終以維護全體同仁的權益與尊嚴為最高原則，除積極配合司法調查外，亦全面檢討並升級資訊安全防護措施，包括強化網路使用規範及防火牆機制等，以防止類似事件再度發生；未來也將持續強化內部溝通、監督與管理機制，並秉持透明、公正原則處理相關事宜，致力提供安全、安心的工作環境。


更多鏡週刊報導
輔大醫院洩個資／治療師駭進輔大醫院資料庫　林志玲家族及上萬個資恐外洩
輔大醫院洩個資1／治療師盜同事帳密幹壞事　院方吃案不懲處引眾怒

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
葬儀社老闆疑「偷摸禮生」遭痛毆！躲擺大體房間
快訊／30多歲女陳屍西子灣
「台灣怪力男」李灝宇開轟！　林昱珉1.2局丟3分
70歲婦連撞2車「我就沒錢你去告我」　整路就她一輛車也能撞
雞肉吃太多「死亡率飆升27％」　醫師揭安全食用量
快訊／好涼冷！　今早跌到15℃
Veo 3開放Pro用戶使用！創作門檻大降級
墾丁大街調酒遭爆「3盤shot花了1萬4」 消保官出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄約會勝地驚見女浮屍！載浮載沉身分死因待釐清

快訊／台南倉庫起火！火勢延燒住宅　1女「3F跳下逃生」送醫

辱學弟「一輩子小GG」　輔大醫院治療師駭客黑底曝

第一次約會就2度性侵！　淫狼辯「她說不要身體卻很誠實」

輔大醫院駭客竟是自己人！　全院病歷被他掌握

輔大醫院「駭客身分」曝　院方遭控吃案引眾怒

輔大醫院遭駭！　林志玲家族及上萬個資恐外洩

留負評遭咖啡店肉搜公審　女客提告吞敗聲請自訴一審勝訴

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

葬儀社老闆疑「偷摸禮生」慘遭痛毆！躲擺放大體房間

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

【小動作大溫暖】看到老奶奶想過馬路，騎士立刻這樣做...

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

#柴犬 堅持不在家尿尿！奴才被迫雨天出門超狼狽

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

快訊／高雄約會勝地驚見女浮屍！載浮載沉身分死因待釐清

快訊／台南倉庫起火！火勢延燒住宅　1女「3F跳下逃生」送醫

辱學弟「一輩子小GG」　輔大醫院治療師駭客黑底曝

第一次約會就2度性侵！　淫狼辯「她說不要身體卻很誠實」

輔大醫院駭客竟是自己人！　全院病歷被他掌握

輔大醫院「駭客身分」曝　院方遭控吃案引眾怒

輔大醫院遭駭！　林志玲家族及上萬個資恐外洩

留負評遭咖啡店肉搜公審　女客提告吞敗聲請自訴一審勝訴

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

葬儀社老闆疑「偷摸禮生」慘遭痛毆！躲擺放大體房間

限空令解禁首日！台積電下跌9元至975　台股跌逾90點

臺灣夢兒少社區築夢基地評選結果出爐　南投新增2社區

你是很會精神內耗的人嗎？超準心測探究內心執著的點

機車勿占身障格　台東火車站逾60件違停將開罰

一日庸醫體驗！互動式AI小遊戲《猜病》引熱潮

快訊／高雄約會勝地驚見女浮屍！載浮載沉身分死因待釐清

「台灣怪力男」李灝宇開轟　林昱珉1.2局挨打丟3分

法網致敬納達爾！絕版4大天王夢幻同框　鞋印永留球場他感動落淚

偏鄉社區為長輩供餐米糧不濟　立委游顥偕慈善團體助募3千公斤

快訊／台南倉庫起火！火勢延燒住宅　1女「3F跳下逃生」送醫

出門買個菜回來「家被剷平」　門口被倒土！建商強拆引關注

社會熱門新聞

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

24歲女自撞亡　警涉過失致死列被告

摩鐵性侵女　男：她嘴說不要但身體很誠實！下場慘了

女遭詐千萬、房被騙走！每天還要打卡回報

葬儀社老闆「偷摸禮生」　結果遭痛毆

台中傍晚墜樓！女子15樓墜落身亡

彰化94歲翁「突被黑衣人抬走」！眼見老家被強拆

新莊地藏庵遶境2天　警籲避開路段

台中33歲男「手握針筒」陳屍租屋處

24歲女拒檢自撞亡！母悲「她很乖」警為什麼要追

女騎士拒檢闖燈蛇行自撞亡　警不解：沒酒駕、槍毒

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

「家遭剷平」土地原屬霧峰林家　剩16戶不妥協

輔大醫院「駭客身分」曝　院方遭控吃案引眾怒

更多熱門

相關新聞

輔大醫院駭客竟是自己人！　全院病歷被他掌握

輔大醫院駭客竟是自己人！　全院病歷被他掌握

A先生指出，周姓治療師去年初自創呼吸治療產業工會，擔任理事長，主張替呼吸治療師發聲，還到長庚大學、台北醫學大學及三軍總醫院宣導勞權。去年10月，輔大醫院舉辦工會代表選舉，周也登記參選，沒想到1名同仁在院內電腦登入帳號密碼、準備投票時，卻發現已經有投票紀錄，不過，投票時間他根本不在醫院，才知道帳號被盜。

輔大醫院「駭客身分」曝　院方遭控吃案引眾怒

輔大醫院「駭客身分」曝　院方遭控吃案引眾怒

輔大醫院遭駭！　林志玲家族及上萬個資恐外洩

輔大醫院遭駭！　林志玲家族及上萬個資恐外洩

AI投資革命！　台理財機器人規模可望衝破200億

AI投資革命！　台理財機器人規模可望衝破200億

刑務官：執行死刑30年　還會想起犯人的臉

刑務官：執行死刑30年　還會想起犯人的臉

關鍵字：

鏡週刊輔大醫院駭客

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

24歲女自撞亡　警涉過失致死列被告

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

本已宣布退役　AV女優積蓄被騙光

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

摩鐵性侵女　男：她嘴說不要但身體很誠實！下場慘了

依依感性誓詞曝光「納豆進場就開始哭」

醫示警：手腳「5大異常」恐是癌症

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

命理師4點分析「孟耿如面相」　斷言3年後恐迎轉變

快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

鋒面週三報到！端午連假前3地紅爆

更多

最夯影音

更多

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面