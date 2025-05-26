辱學弟「一輩子小GG」　輔大醫院治療師駭客黑底曝

▲周姓治療師（圖）盜用同事帳號投票，東窗事發後已遭提告。（翻攝台灣呼吸治療產業工會臉書）

圖文／鏡週刊

周姓治療師的爭議不只如此，有一名院內人士C先生告訴本刊，周在工會代表選舉期間，疑似用學弟的帳密登入系統，發現學弟沒有依約投票給他，竟傳訊辱罵學弟「渣男、下地獄剁GG、一輩子小GG」，學弟數度求饒、道歉，並好奇問周如何得知，沒想到周竟回覆：「我啥都知道，你太小看我了！」還嗆聲說會有下一波行動，讓學弟非常惶恐。

另一方面，周姓治療師得知盜用帳密的事被提告後，就開始騷擾同事、約同事碰面，逼對方跟他簽和解書，內容是放棄刑、民事追訴，不向醫院檢舉，同意檢察官對他緩起訴，或向法官請求從輕量刑、給予緩刑，甚至要求同事負保密義務，完全為了自己的利益，沒提任何補償方案，讓同事非常傻眼。

本刊調查，周姓治療師畢業於某國立大學，在輔大醫院工作約5年，司法判決資料顯示，他到輔大醫院工作之前，曾在某醫藥公關公司上班，但是上班不到10天，就從遠端駭進公司後台，盜用負責人帳密登入公司系統，取得所有員工的帳號密碼，甚至下載公司進行中的計畫、過去10年的行銷效果檔案，再存入自己的雲端帳號。

周姓治療師在該公關公司工作僅7個月，離職後，仍用相同方法入侵公司的電腦系統，公司的資訊人員後來發現異常登入，檢視周的工作電腦與帳密，才發現他盜取公司機密，最後依照違反《營業祕密法》《著作權法》對他提告，前年4月，周被法院判處有期徒刑2個月，緩刑2年。

C先生告訴本刊，輔大醫院高層疑似因為周姓治療師工會理事長的身分，擔心他會以《勞動基準法》相關規定對醫院反撲，遲遲沒對他進行懲處，醫院的沉默已嚴重損害所有員工及病患的權益，呼籲衛福部盡快介入調查，亡羊補牢。

▲周男盜用帳密挨告後，用離譜條件逼被害人與他簽和解書（圖）。（讀者提供）

輔大醫院回應表示，獲知同仁帳號遭不當使用之後，該院高度重視，並於第一時間啟動司法程序調查，秉持偵查不公開原則，積極配合司法偵查機關偵辦，若經查證屬實，定依規定處置。

該院強調，始終以維護全體同仁的權益與尊嚴為最高原則，除積極配合司法調查外，亦全面檢討並升級資訊安全防護措施，包括強化網路使用規範及防火牆機制等，以防止類似事件再度發生；未來也將持續強化內部溝通、監督與管理機制，並秉持透明、公正原則處理相關事宜，致力提供安全、安心的工作環境。



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