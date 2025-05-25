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間諜在身邊？　陸國安部：戀人、偵探都可能是間諜

▲▼ 情報,間諜,秘密檔案,密件。（圖／視覺中國CFP）

▲機密檔案。（示意圖／視覺中國CFP）

文／中央社

中國現今高度重視國家安全。中國國家安全部今天發布的訊息點名，包含偵探、學者、商人、遊客、戀人等都可能是境外間諜。

中國國家安全部今天發布「揭露間諜的N副面孔」的文章做出上述表示，並稱「境外間諜可能就隱藏在我們身邊，利用各種身分偽裝和話術陷阱，精心編織騙局，從事各類危害我國家安全的違法犯罪活動」。

上述職業，中國國家安全部以「不調查的偵探、不研究的學者、不營業的商人、不觀光的遊客、不走心的戀人」稱之。

中國國家安全部表示，境外間諜情報機關人員會打著學術交流、科研合作的旗號，頻繁出入學校、科研院所，「對於突然接近、異常熱情的境外背景學者要保持警惕」。

▲間諜、駭客示意圖。（圖／CFP）

▲間諜示意圖。（圖／CFP）

中國國家安全部又稱，境外間諜情報機關人員會以參觀旅遊、探親訪友為名進入中國境內，「對於在軍事禁區、敏感地區附近徘徊、拍照，特別是攜帶高精度測繪設備作業的遊客，要保持警惕」。

中國國家安全部又稱，境外間諜情報機關人員會假借戀愛名義接近中國赴外留學生或實施網絡勾連，發展成為戀人關係後實施策反活動。「對異常熱心、殷勤的境外異性朋友或網友要注重篩查和防範，不要被甜言蜜語迷惑頭腦，不要隨意對交往對象洩漏涉密敏感信息」。

除了上述以外，中國國家安全部又宣稱，記者、簽證官、非政府組織工作人員等，都可能是境外間諜。

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