　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

提振消費　四川綿陽試行4.5天彈性工作制

▲▼辦公室,職場。（圖／CFP）

▲辦公室。（圖／CFP）

文／中央社台北24日電

為提振消費，四川省綿陽市試行「4.5天彈性工作制」的消息，今天登上中國社群熱搜榜。雖然大陸網友多所期待，但也有不少人潑冷水，呼籲官方先落實週休二日，整治壓榨勞工的企業。

全球掀起週休三日浪潮，中國官方則是為了促進旅遊消費，多地陸續推出鼓勵彈性實施週休2.5日的文件，因為不具強制性，迄今只有極少數公家機關與民間企業實施。

綜合紅星新聞、極目新聞等陸媒，四川綿陽市商務局近日發布「綿陽市提振消費專項行動2025年工作清單」，目標是「全面提升居民消費能力和市場活力」。

「工作清單」提到，落實年休假應休盡休和帶薪休假政策，鼓勵企業彈性調休，推廣夫妻共用。「試行4.5天彈性工作制」，鼓勵有條件的地區推行「週五下午與週末結合」的2.5天休假模式。

工作休息時間向來是中國勞工關注的焦點。消息傳出後，「2.5天休假模式真的來了」登上微博等多個社群熱搜榜，有網友解讀稱，綿陽正在推進4.5天工作制。

不過，綿陽市商務局工作人員今天說，相關文件中寫的是鼓勵有條件的地區實行4.5天彈性工作制度，「並非強制要求」。

儘管大陸網友多所期待，對公務員表達羨慕，但也有許多網友吐槽，呼籲官方先落實週休二日、8小時工時，整治那些還在實施996（早上9時上班、晚上9時下班，一週上班6天）、大小週（隔週休二日）的民企，「好多人連一週休兩天都實現不了，4.5天工作制有點遙遠」。

X平台「李老師不是你老師」今天也發文打臉綿陽官方，指他發起投訴剝削勞工的「牛馬.ICU」公益項目，顯示綿陽地區至少有8家公司連每週雙休都無法保障，每週上班6天甚至7天，其中包括中國工程物理研究院、長虹電器、京東方等知名國企和民企。

4.5天工作制在中國也有明顯歧異，白領上班族一面倒支持，但藍領勞工為了多賺錢，反而希望多加班。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賈永婕MLB開球！　球衣印TAIWAN
信義區民宅陷火海！　少男少女跳樓逃生
「把城哥趕下《全民星攻略》了嗎」！蔡尚樺高EQ回答了
快訊／破隊史新高143分！　NBA西區決賽狂勝42分
班上11人確診！4家藥局「買不到快篩」家長傻了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

提振消費　四川綿陽試行4.5天彈性工作制

台川師生共展藝術作品　走進巴蜀文化　「激盪」創作火花

政策可能「還會更糟」　哈佛中國學者：高興此時離開美國

福建艦第8次海試　分析：殲35試飛「制空海權強大」

湖北向台青釋出6875個實習就業機會　

挑戰在下半年？　野村陸挺：不擔心「中國第2季經濟」

國際生禁令！哈佛前校長稱川普暴政　中國留學生：不敢離校

買就對了！　中國企業為避免美國下市「購買川普迷因幣」

無條件錄取！　香港科大公開邀請「哈佛大學國際生」入學

青年交流大會3百人齊聚江西廬山　現場釋出300個工作機會

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

【以為逮到機會教訓她了QQ】男友想教訓女友慢吞吞！下秒被嗆爆

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

【誰敢撿？】曾當街曬600萬鈔票！台南奇男又在超市放416萬

【追撞驚魂】台中男撞飛外送員又搜出K他命

三峽車禍「現場拍片」挨轟 胡文英道歉：原本出於善意

提振消費　四川綿陽試行4.5天彈性工作制

台川師生共展藝術作品　走進巴蜀文化　「激盪」創作火花

政策可能「還會更糟」　哈佛中國學者：高興此時離開美國

福建艦第8次海試　分析：殲35試飛「制空海權強大」

湖北向台青釋出6875個實習就業機會　

挑戰在下半年？　野村陸挺：不擔心「中國第2季經濟」

國際生禁令！哈佛前校長稱川普暴政　中國留學生：不敢離校

買就對了！　中國企業為避免美國下市「購買川普迷因幣」

無條件錄取！　香港科大公開邀請「哈佛大學國際生」入學

青年交流大會3百人齊聚江西廬山　現場釋出300個工作機會

南港情侶吵架！1人半裸衝車道超驚險　涉犯公共危險罪慘了

瞞未婚夫下海拍片　休息3個月後「I級AV女優宣布引退」！原因曝

《進擊的巨人》音樂會登小巨蛋　神作曲家澤野弘之監製震撼心臟

努力考上清大！家人1句「能嫁有錢工程師了」讓她心冷

封存數十年「始祖鳥化石」曝光　暗藏鳥類起源與演化關鍵證據

北榮藝廊快閃一週　陳威明：鎮館之寶《古柏園》象徵醫者精神

收到「一整串粽子」媽氣炸！大票愣「每年都吃到吐」：沒聽過

西嶼鄉59歲女夜照撿貝下水失聯！岸邊獨留機車　漏夜搜索未果

關山小鎮親子健行　民眾穿雨衣撐傘走完全程

28歲美國男性剝削「108名幼女拍不雅片」！　最小才5歲

警槍擊傷賊「打到命危」！林園分局神隱3小時認了　開槍剪接畫面曝

大陸熱門新聞

25歲正妹賣「小狗花束」月入12萬

王楚欽擊敗林昀儒　他坦言：其實很膠著

台漁船「紅彩頭6號」被日本扣押獲釋 陸外交部：向日方提出嚴正交涉

自嘲成為哈佛難民！中國留學生不敢離校

中國隊敗給「柚香林萌」陸媒批：50年來最差成績

張學友演唱會「撞期高考」遭多名家長投訴

「王楚欽」將與「林昀儒」爭4強門票

日本和歌山縣遊樂園「4隻貓熊將回中國」

香港科大邀請「哈佛大學國際生」入學

中國企業為避免美國下市購買川普迷因幣

28歲女罹患肺癌！她1年前查出肺結節未注意

野村陸挺：不擔心中國第2季經濟

快看孩子的橡皮擦！　布滿黑點恐怕「整節課都在玩」

福建艦第8次海試　分析：殲35試飛「制空海權強大」

更多熱門

相關新聞

鼎泰豐撤出華北市場　謝金河點名「85度C」未來可觀察

鼎泰豐撤出華北市場　謝金河點名「85度C」未來可觀察

鼎泰豐將關閉北京14家門店，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「鼎泰豐的眼淚」為題撰文，指出中國內需消費持續低迷，這個問題的源頭來自房地產市場的泡沫化持續調整，並點名美食-KY（2723）子公司85度C的未來可以觀察。

UNIQLO中國獲利大跌　年輕人買平替品

UNIQLO中國獲利大跌　年輕人買平替品

日本考慮更改規定　公務員料可「周休3天」

日本考慮更改規定　公務員料可「周休3天」

關鍵字：

中國消費中國內需彈性工作制

讀者迴響

熱門新聞

出門買菜「家被剷平」！建商強拆居民怒

78歲翁撞爛特斯拉！單親爸崩潰：怎養家

快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架也算

桃園晚間破千戶停電！台電回應了

林昀儒、高承睿挺進世錦賽金牌戰

即／高雄24歲女騎士拒檢狂逃！自撞送醫不治

報「口天吳」竟被上課！店員：你大陸人？

明天溼答答　下波鋒面更劇烈「周四雷雨轟全台」

快訊／7縣市有感！08：19規模4.2地震　最大震度2級

台中獨居男墜樓！傷重搶救不治

今「天赦日」大吉最旺財　三火齊聚能量爆棚做1事好運到

火燒陽明山兇手找到了　全台已拆光

網美與583男發生關係私處出血！未婚夫反應曝

更多

最夯影音

更多

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面