　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

社牛季來了！「4星座」人氣狂飆　工作、愛情、人際都得意

艾菲爾老師點出4個星座有雙子能量加持後，無論在職場、戀愛或人脈上都能展現最強魅力。（示意圖／Pixabay）

▲4星座受到雙子能量加持，無論在職場、戀愛或人脈上都能展現最強魅力。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

隨著太陽於5月21日進入雙子座，一波社交復甦潮正式展開。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲專頁指出，象徵一波「社交復甦潮」來臨，因為雙子座代表交流、機智與好奇心，因此這段期間將會感受到資訊爆炸、人際互動頻繁、活動邀約變動且話題滿天飛，宛如「社牛季」襲來。艾菲爾老師點出4個星座有雙子能量加持後，無論在職場、戀愛或人脈上都能展現最強魅力。參考星座為太陽、上升星座。

●天秤座：人氣爆棚，社交魅力大放送

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著太陽進入雙子座，天秤的社交開關全面打開，宛如全場最閃亮的存在，不論是派對、聚餐還是會議場合，總能以優雅的姿態吸引眾人目光，說話有邏輯又不失幽默，讓人願意傾聽和親近，甚至主動靠攏。這段期間天秤特別適合出現在公共場域，像是展覽、講座、品牌活動，或任何需要天秤「出場」的地方，天秤的好感度與人氣都會快速飆升！

特別是從事與溝通、人際、媒體、業務相關工作的天秤，更可能因一次關鍵的社交機會，拓展到珍貴資源或意想不到的合作邀約。現在不只出門，更要懂得「展示自己」，你比想像中更有吸引力，別低估了走進人群後能創造的火花！

●射手座：靈感爆發，提案說服力翻倍

這波太陽進雙子的能量，為射手座開啟「語言魔法」模式，平常射手已經很敢說，現在更是能把靈感說得有條理、有魅力又有說服力，無論是面對上司簡報、客戶提案、或是團體討論，射手的語氣自信、觀點獨到，讓人忍不住點頭稱讚，因此特別適合勇敢開口提出自己的創意與主張，因為只要射手願意「主動說出口」，就有機會搶下舞台、掌握局面。

現在也是射手經營個人品牌的絕佳時機，不妨嘗試社群曝光、錄影、參加論壇或舉辦講座，都有助於建立人氣與專業形象，請記住射手的想法正在閃閃發亮，不再是靈光乍現，而是能改變現場氣氛的主角發言！

●雙子座：本命能量爆發，走到哪都自備光環

太陽回到雙子的本命宮位，雙子此時彷彿從內而外都在發光，從說話的節奏、詞彙的運用、到表情與肢體語言，都宛如經過特訓般精準又迷人；雙子不只是朋友聚會中最會帶話題的人，在工作場合也成為最有存在感的焦點，無論正在推動什麼計畫，這段時間都建議「多說一點、多走出去」，因為只要主動發聲、釋放熱情，就會迎來正面回應與意想不到的貴人幫助。

特別推薦雙子參與講座、開直播、投履歷、示愛告白等等，這些看似冒險的「主動行動」，將會成為人生新篇章的起點，現在的雙子就是那個能夠點燃社交場域、魅力四射的話題製造機！

●水瓶座：打破距離感，迎來人脈開運潮

一向給人神秘感與距離感的水瓶座，在太陽雙子的啟動下，忽然變得特別容易親近，水瓶變得願意說話、分享，也更懂得用輕鬆、有趣的方式與他人建立連結；不論是閒聊、共事還是創意討論，水瓶都能在不知不覺間建立起深層信任感，因此這段時間特別適合主動找人碰面、敘舊、拓展圈子，甚至主導跨界合作、共創計畫，只要水瓶打開那道門，就有許多人願意認識且給予幫助。

水瓶工作上容易吸引同頻團隊、理解自身理念的伙伴；而水瓶生活中也可能出現有趣的新朋友，甚至來自不同領域的貴人。建議放下過往的社交保留，試著更自在地做自己，會驚訝地發現，真心交流，會讓自己大放異彩。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

延伸閱讀
為何拖2年才與黃子佼離婚？　孟耿如親友揭露「過往陰影」全說了
蔡依林被爆復合彭于晏　網驚：交往過？蔡爸說溜嘴證實3年地下情
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛莉莎莎「杜拜市區買房」！奢華內部照曝：不到兩千萬台幣
4大偽健康食物曝！　恐血糖失控、體重暴增
台大韓國妹畢業致詞　網看哭：好真誠
快訊／全聯開出千萬發票！　幸運門市曝光
啦啦隊女神太兇！拍戲「性感睡衣Hold不住」狂走光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

晚餐「1習慣」害血糖飆！專家曝2關鍵：穩血糖又睡得好

學18年中文「夢想讀台大」！韓國妹畢業致詞　網看哭：好真誠

交部擬修法重罰無照駕駛　當場吊扣車輛及牌照、車主連帶罰

社牛季來了！「4星座」人氣狂飆　工作、愛情、人際都得意

被誇如「小貓勾人」！她慘遭老闆娘辱罵「狐狸精」：故意穿很露

民團號召百人悼念三峽傷者　籲「勿放任不適任駕駛上路」

女大生Threads賣票遇「假追星人」！誤信話術遭騙12萬

行人路權團體提「駕照回訓」等3訴求　號召百人冒雨遊行遞陳情書

雄中畢業歌「露比醬～嗨～」奪冠　全場暴動！釣出大學長笑回1句

快訊／對中就發財！　統一發票3、4月中獎號碼出爐

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

【以為逮到機會教訓她了QQ】男友想教訓女友慢吞吞！下秒被嗆爆

2歲女兒看BTS直呼帥哥 爸爸自信提問遭打臉

【誰敢撿？】曾當街曬600萬鈔票！台南奇男又在超市放416萬

【追撞驚魂】台中男撞飛外送員又搜出K他命

晚餐「1習慣」害血糖飆！專家曝2關鍵：穩血糖又睡得好

學18年中文「夢想讀台大」！韓國妹畢業致詞　網看哭：好真誠

交部擬修法重罰無照駕駛　當場吊扣車輛及牌照、車主連帶罰

社牛季來了！「4星座」人氣狂飆　工作、愛情、人際都得意

被誇如「小貓勾人」！她慘遭老闆娘辱罵「狐狸精」：故意穿很露

民團號召百人悼念三峽傷者　籲「勿放任不適任駕駛上路」

女大生Threads賣票遇「假追星人」！誤信話術遭騙12萬

行人路權團體提「駕照回訓」等3訴求　號召百人冒雨遊行遞陳情書

雄中畢業歌「露比醬～嗨～」奪冠　全場暴動！釣出大學長笑回1句

快訊／對中就發財！　統一發票3、4月中獎號碼出爐

大陸7月推網號網證制度　宣稱保障民眾隱私

晚餐「1習慣」害血糖飆！專家曝2關鍵：穩血糖又睡得好

買1100萬預售屋「提早4年完工」　他超無措！專家提2方案

湧浪太強！「鈺洲啟航」擱淺7個月　駁船移除斷纜也受困

房價狂漲很焦慮！長輩擅自「幫出200萬」買高雄房　台北工程師愣

單局猛灌6分奠勝基　白襪10比5賞給遊騎兵六連敗

岡索林5局失4分！道奇中止3連勝　坦言懊惱：過多不必要的保送

愛莉莎莎證實「買到杜拜市區海景房」！奢華內部照曝：不到兩千萬台幣

25歲新人開唱「壓力大到爆痘」！　喜獲大咖歌王欽點當嘉賓

徐若熙有能力上大聯盟　羅曼看身材想到「神之右手」

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

寶寶睡覺「眼睛掉出來」！監視器畫面嚇壞媽

瞞未婚夫下海拍片「I級AV女優宣布引退」！原因曝

快訊／對中就發財！　統一發票3、4月中獎號碼出爐

蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架也算

報「口天吳」竟被上課！店員：你大陸人？

桃園晚間破千戶停電！台電回應了

明天溼答答　下波鋒面更劇烈「周四雷雨轟全台」

違停逼他跨雙黃線罰900　警方回應了

今「天赦日」大吉最旺財　三火齊聚能量爆棚做1事好運到

快訊／7縣市有感！08：19規模4.2地震　最大震度2級

火燒陽明山兇手找到了　全台已拆光

威力彩飆7.2億　財神爺改愛「四大生肖」

4部機組同時掛點　台電：罕見，會徹底檢討

更多熱門

相關新聞

被誇如「小貓勾人」！她慘遭老闆娘辱罵「狐狸精」

被誇如「小貓勾人」！她慘遭老闆娘辱罵「狐狸精」

近日一名女網友發文，控訴前公司老闆娘疑似因個人情緒及誤解，對其多次語言貶抑、挑撥離間，甚至在她拒絕自請離職後，將辦公室密碼鎖更換，令她無法進入公司。該名女網友強調，雖事隔已久，但決定分享過程，「說我都趁她不在，故意穿很露的衣服，她在時就穿得保守…誰知道她那時進公司，哪時不進公司？我是通靈嗎？」

努力考上清大！家人1句「能嫁工程師了」讓她心冷

努力考上清大！家人1句「能嫁工程師了」讓她心冷

4大偽健康食物！　恐血糖失控、體重暴增

4大偽健康食物！　恐血糖失控、體重暴增

輝達進駐北士科傳房市封盤　業者闢謠曝2原因

輝達進駐北士科傳房市封盤　業者闢謠曝2原因

輝達進駐大利多？　北士科民眾吐心聲

輝達進駐大利多？　北士科民眾吐心聲

關鍵字：

艾菲爾周刊王

讀者迴響

熱門新聞

出門買菜「家被剷平」！建商強拆居民怒

快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

寶寶睡覺「眼睛掉出來」！監視器畫面嚇壞媽

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

78歲翁撞爛特斯拉！單親爸崩潰：怎養家

瞞未婚夫下海拍片「I級AV女優宣布引退」！原因曝

快訊／對中就發財！　統一發票3、4月中獎號碼出爐

蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架也算

報「口天吳」竟被上課！店員：你大陸人？

桃園晚間破千戶停電！台電回應了

快訊／全聯開出千萬發票！只花8元就中獎

即／高雄24歲女騎士拒檢狂逃！自撞送醫不治

啦啦隊女神太兇！拍戲「狂走光」

林昀儒、高承睿挺進世錦賽金牌戰

明天溼答答　下波鋒面更劇烈「周四雷雨轟全台」

更多

最夯影音

更多

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面