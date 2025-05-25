社牛季來了！「4星座」人氣狂飆　工作、愛情、人際都得意

▲4星座受到雙子能量加持，無論在職場、戀愛或人脈上都能展現最強魅力。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

隨著太陽於5月21日進入雙子座，一波社交復甦潮正式展開。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲專頁指出，象徵一波「社交復甦潮」來臨，因為雙子座代表交流、機智與好奇心，因此這段期間將會感受到資訊爆炸、人際互動頻繁、活動邀約變動且話題滿天飛，宛如「社牛季」襲來。艾菲爾老師點出4個星座有雙子能量加持後，無論在職場、戀愛或人脈上都能展現最強魅力。參考星座為太陽、上升星座。

●天秤座：人氣爆棚，社交魅力大放送

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隨著太陽進入雙子座，天秤的社交開關全面打開，宛如全場最閃亮的存在，不論是派對、聚餐還是會議場合，總能以優雅的姿態吸引眾人目光，說話有邏輯又不失幽默，讓人願意傾聽和親近，甚至主動靠攏。這段期間天秤特別適合出現在公共場域，像是展覽、講座、品牌活動，或任何需要天秤「出場」的地方，天秤的好感度與人氣都會快速飆升！

特別是從事與溝通、人際、媒體、業務相關工作的天秤，更可能因一次關鍵的社交機會，拓展到珍貴資源或意想不到的合作邀約。現在不只出門，更要懂得「展示自己」，你比想像中更有吸引力，別低估了走進人群後能創造的火花！

●射手座：靈感爆發，提案說服力翻倍

這波太陽進雙子的能量，為射手座開啟「語言魔法」模式，平常射手已經很敢說，現在更是能把靈感說得有條理、有魅力又有說服力，無論是面對上司簡報、客戶提案、或是團體討論，射手的語氣自信、觀點獨到，讓人忍不住點頭稱讚，因此特別適合勇敢開口提出自己的創意與主張，因為只要射手願意「主動說出口」，就有機會搶下舞台、掌握局面。

現在也是射手經營個人品牌的絕佳時機，不妨嘗試社群曝光、錄影、參加論壇或舉辦講座，都有助於建立人氣與專業形象，請記住射手的想法正在閃閃發亮，不再是靈光乍現，而是能改變現場氣氛的主角發言！

●雙子座：本命能量爆發，走到哪都自備光環

太陽回到雙子的本命宮位，雙子此時彷彿從內而外都在發光，從說話的節奏、詞彙的運用、到表情與肢體語言，都宛如經過特訓般精準又迷人；雙子不只是朋友聚會中最會帶話題的人，在工作場合也成為最有存在感的焦點，無論正在推動什麼計畫，這段時間都建議「多說一點、多走出去」，因為只要主動發聲、釋放熱情，就會迎來正面回應與意想不到的貴人幫助。

特別推薦雙子參與講座、開直播、投履歷、示愛告白等等，這些看似冒險的「主動行動」，將會成為人生新篇章的起點，現在的雙子就是那個能夠點燃社交場域、魅力四射的話題製造機！

●水瓶座：打破距離感，迎來人脈開運潮

一向給人神秘感與距離感的水瓶座，在太陽雙子的啟動下，忽然變得特別容易親近，水瓶變得願意說話、分享，也更懂得用輕鬆、有趣的方式與他人建立連結；不論是閒聊、共事還是創意討論，水瓶都能在不知不覺間建立起深層信任感，因此這段時間特別適合主動找人碰面、敘舊、拓展圈子，甚至主導跨界合作、共創計畫，只要水瓶打開那道門，就有許多人願意認識且給予幫助。

水瓶工作上容易吸引同頻團隊、理解自身理念的伙伴；而水瓶生活中也可能出現有趣的新朋友，甚至來自不同領域的貴人。建議放下過往的社交保留，試著更自在地做自己，會驚訝地發現，真心交流，會讓自己大放異彩。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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