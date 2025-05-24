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網美6小時與583男發生關係「私處大出血」！未婚夫反應曝

▲▼網美6小時與583男發生關係，私處大出血。（圖／翻攝IG／anniekknight）

▲網美6小時與583男發生關係，私處大出血。（圖／翻攝IG／anniekknight）

記者柯振中／綜合報導

澳洲28歲情色網紅安妮（Annie Knight）6小時內與583名男性發生性關係，隨後身體不適、私處出血送醫，引起外界極大的討論。事實上，安妮有位長期交往的男友，且2人已論及婚嫁，而男友也知曉她這次的計畫，並且給出支持。

根據外媒報導，安妮受訪時表示，自己早在20多歲時便確診罹患子宮內膜異位症，這是一種常見於育齡女性的慢性疾病，患者會因子宮內膜樣組織異位生長，引起劇烈腹痛、經血異常及不孕等問題。她坦言，因症狀影響，先前在職場工作時，每個月都要請好幾天病假，嚴重時甚至無法正常上廁所。

這次與583名男性發生關係以後，安妮突然身體不適，讓她十分焦慮，雖然剛開始症狀並不明顯，但數天後腹部劇痛、大量出血的情況，讓她不得不就醫。雖然身體並未出現重大損傷，但安妮的血液檢查結果顯示，身體有缺鐵、賀爾蒙失衡的情況，醫師研判可能是壓力過大導致病情惡化，並建議她暫時休養。

▲▼網美6小時與583男發生關係，私處大出血。（圖／翻攝IG／anniekknight）

▲▼網美6小時與583男發生關係，私處大出血。（圖／翻攝IG／anniekknight）

▲▼網美6小時與583男發生關係，私處大出血。（圖／翻攝IG／anniekknight）

安妮指出，為了準備拍攝活動、日常工作，加上剛結束國外的行程，手上還要處理房產過戶等事宜，生活壓力相當大，好幾個月以來幾乎沒有休息。雖然自由工作者具有彈性，不過內容產業的競爭激烈，如果太久沒有更新，可能會流失觀眾，導致收益下滑，因此沒辦法好好休息。

安妮提到，她已經暫停拍攝計畫，接下來會將健康擺在首位，等到身體調養好以後，再看未來要怎麼走。安妮也呼籲，社會應正視子宮內膜異位症對女性的影響，希望能透過自身的經歷，提升公眾對這項疾病的認識。

事實上，安妮有位穩定交往、論及婚嫁的男友布雷肖（Henry Brayshaw），2人認識至今已有10年，期間數度交往，去年也重新開始親密關係，今年3月間布雷肖已經求婚成功。

針對安妮這次的計畫，布雷肖也予以支持，並且在安妮出發拍攝前，還特意致電鼓勵。這次意外發生以後，布雷肖也相當擔心安妮的身體健康，顯見2人的感情十分穩定。

 
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