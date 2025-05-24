快訊／7縣市大雨特報　下到晚上

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對7縣市發布大雨特報，因鋒面影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台中市已有豪雨發生，今（24）日南投地區及雲林以南山區、台中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

大雨特報

影響時間：24日下午至24日晚上

＊大雨：台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日鋒面通過，各地降雨機率提高，中部以北、東北部及東部陸續會有短暫陣雨或雷雨，並有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，外出請留意天氣變化，盡量避免前往山區活動。

另外，東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，天氣轉涼，白天高溫約25、26度，到了晚上會降到22、23度左右，中部及花蓮氣溫也會下降些，高溫約29至31度，其他地區較不受影響，高溫仍有32至35度，屏東及台東容易出現局部36度左右高溫，台東有焚風發生的機率，至於中南部及花東低溫約25、26度。



資料來源：氣象署