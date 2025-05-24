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確診驚人！只有微燒「醫見特別1症況」　女病患快篩超深2條線

喉嚨痛,聲音沙啞。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲新冠疫情來得又急又猛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者劉維榛／綜合報導

耳鼻喉科醫師李典憲指出，光是一個白天門診就有10幾位確診病例，令他直呼「非常驚人！」新冠常見症狀以「發燒、倦怠、肌肉酸痛」表現為主，李典憲還遇到一位特別案例，只有輕微發燒，但有嚴重腹瀉，因此提醒大家持續發燒合併「腸胃道症狀」，也可能是確診了。

醫師李典憲在Threads表示，周四（22日）白天門診就驗到5位快篩陽的案例，加上自行快篩的病患，總共有10幾位確診，讓他直言「真的非常驚人！」

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李典憲提到，確診的症狀幾乎是以「發燒、倦怠、肌肉酸痛」表現為主，有時候咳嗽或流鼻水症狀不是這麼明顯或嚴重。

比較特別的是，李典憲遇到一位確診女病患只有輕微發燒，但有嚴重的腹瀉情況，結果快篩一驗出現深深的兩條線，因此他提醒，「所以持續發燒合併『腸胃道症狀』，也要想到有新冠的可能。」

除了勤洗手、出入公眾場所戴口罩，李典憲呼籲，這波疫情來勢洶洶，更重要的是趕緊把疫苗（JN.1疫苗）打起來，預防感染、降低重症與死亡的風險。

目前正處於新冠流行期，管署副署長羅一鈞23日證實，這一波疫情的上升速度確實「又急又猛」，過去幾天就醫人數已經超過上周的1.9萬人次，預期本周增幅恐會翻倍成長。疾管署預估疫情高峰落在6月中下旬，原本預期單周最高就診6.5萬人次，按照目前增加速度，恐怕會上修就診人次「單周上看10萬人」。

※本文獲李典憲醫師授權。

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