在籃球場打球「長輩抱怨影響跳舞」　他1招反擊！網笑：必須的

▲原PO在籃球場打籃球。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者曾筠淇／綜合報導

一名網友發文表示，他到籃球場打球，不料卻有長輩問他還要打多久，因為打球的聲音很影響他們跳舞，「我為了讓她們享受籃球撞擊地面的節奏，硬是多打了一小時。」貼文曝光後，引起網友討論，「我現在才知道籃球場不能打籃球」、「硬是多打一小時，必須的」。

這名網友在「爆料公社」上發文表示，他日前到籃球場打球時，忽然有個長輩走過來，問他「你打球要打多久？」當時他就回應「我打到累為止！」豈料長輩卻抱怨「你打球都害我的音樂都聽不清楚，讓我們很難跳舞！」

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原PO聽到後，傻眼的說「這是籃球場欸，難道要我到棒球場打籃球嗎？」結果長輩就生氣的離開，並繼續跳舞。而原PO也透露，「我為了讓她們享受籃球撞擊地面的節奏，硬是多打了一小時」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「要跳去練舞室啦，到底有多愛在籃球場跳」、「就是有你這種人，幹得好」、「老人家運動挺好的 ，但是可以去公園或者活動中心、只要有空地都嘛能跳，真的沒必要占用籃球場」、「千萬不能妥協，不然會得寸進尺」、「要跳舞不會去公園？這邊是籃球場欸」。還有網友開玩笑，「請老人家放灌籃高手音樂」。