判刑定讞又跑一大咖！　屏東縣議員郭再添神隱遭通緝

圖文／鏡週刊

無黨籍屏東縣議員郭再添非法從事兩岸地下匯兌，不法金額達新台幣1358萬餘元，最高法院週一駁回上訴，判他4年有期徒刑定讞，詎料他行蹤成謎，加上院方未通知檢方啟動防逃機制，檢方第一時間找不到人後，已將他發佈通緝。

判決指出，郭再添自2017年5月起，以自己申辦的銀行帳戶，作為收受台灣地區資金與中國間地下匯兌的帳戶，前後22次幫7名客戶匯款，匯兌金額達1358萬5720元。

判決指出，郭再添操作模式是讓匯款人將新台幣匯入他在台灣的2個帳戶，郭再添再以不詳方式從中國支付等值的人民幣，以此方式為客戶辦理異地間款項收、付的匯兌行為，清理客戶與第三人間債權債務關係或完成資金轉移，而辦理新台幣與人民幣的匯兌業務。

郭再添今年52歲，他是地方爭議人物，10多年前從中國返台投資普洱茶、農業生物科技業、民宿與堆肥廠，他在2009年首度參選屏東第4選區縣議員即高票當選。

郭再添自曝曾是黨齡超過30年的國民黨員，國民黨在2014年一度要推派他參選縣議會議長。不過，郭再添從未在登記參選縣議員時寫上黨籍，他在2016年先捲入公糧弊案，當時雖無罪脫身，後來又傳出崁頂鄉的肥料堆置廠傳出惡臭，引來當地民眾抗議。

郭再添在2018年底選舉連任失利，疫情期間，郭再添因廣東台辦拜託他為中國來台留學生購買「蓮花清瘟」藥物分送，卻被查出用來贈送選民，遭檢方以《反滲透法》起訴。



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