　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

判刑定讞又跑一大咖！　屏東縣議員郭再添神隱遭通緝

無黨籍屏東縣議員郭再添非法從事兩岸地下匯兌，判刑定讞卻神隱遭通緝。（翻攝自屏東縣議會網站）

圖文／鏡週刊

無黨籍屏東縣議員郭再添非法從事兩岸地下匯兌，不法金額達新台幣1358萬餘元，最高法院週一駁回上訴，判他4年有期徒刑定讞，詎料他行蹤成謎，加上院方未通知檢方啟動防逃機制，檢方第一時間找不到人後，已將他發佈通緝。

判決指出，郭再添自2017年5月起，以自己申辦的銀行帳戶，作為收受台灣地區資金與中國間地下匯兌的帳戶，前後22次幫7名客戶匯款，匯兌金額達1358萬5720元。

判決指出，郭再添操作模式是讓匯款人將新台幣匯入他在台灣的2個帳戶，郭再添再以不詳方式從中國支付等值的人民幣，以此方式為客戶辦理異地間款項收、付的匯兌行為，清理客戶與第三人間債權債務關係或完成資金轉移，而辦理新台幣與人民幣的匯兌業務。

郭再添今年52歲，他是地方爭議人物，10多年前從中國返台投資普洱茶、農業生物科技業、民宿與堆肥廠，他在2009年首度參選屏東第4選區縣議員即高票當選。

郭再添自曝曾是黨齡超過30年的國民黨員，國民黨在2014年一度要推派他參選縣議會議長。不過，郭再添從未在登記參選縣議員時寫上黨籍，他在2016年先捲入公糧弊案，當時雖無罪脫身，後來又傳出崁頂鄉的肥料堆置廠傳出惡臭，引來當地民眾抗議。

郭再添在2018年底選舉連任失利，疫情期間，郭再添因廣東台辦拜託他為中國來台留學生購買「蓮花清瘟」藥物分送，卻被查出用來贈送選民，遭檢方以《反滲透法》起訴。


更多鏡週刊報導
共諜案頻傳　法務部攜手國防部推「軍法三策」守護國安
反詐進巿場！北檢攜手新店攤商用在地力量阻詐騙入侵
暴怒父鐵鎚、皮帶凌虐長子長達8年　1人扶養5非婚生子壓力大仍被起訴

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳奕迅高雄開唱「突咳到唱不下去」！
快訊／長蛇夜襲！伸港5730戶瞬間漆黑　交通號誌全癱瘓
快訊／關稅帝君出手！美股3大指數低開「科技股慘跌」
龍舟正妹鼓手「細肩小可愛」震波狂敲　本尊IG被神出：真的要參
4部發電機組同時掛點　台電認了「很罕見」：會徹底檢討
快訊／判刑定讞又一大咖跑了！　議員遭通緝
快訊／哈佛大學提告川普政府！　校長發信給師生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／長蛇夜襲！伸港5730戶瞬間漆黑　交通號誌全癱瘓

判刑定讞又跑一大咖！　屏東縣議員郭再添神隱遭通緝

高雄男寫外掛賺469萬被遊戲公司告！法官當庭開掛　測試完判他無罪

78歲董座猛撞釀8傷！妻稱「丈夫有國際駕照」：台灣的太難考沒去考

快訊／台南人夫登山找化石失聯2天　倒臥河邊意識模糊、全身發燙　

警開槍抓賊打到命危！林園分局神隱3小時認了　「剪接」畫面曝

醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟啟動　可享掛號費用優惠

獨／拒捕遭警開槍一度斷氣！林園男救回心跳送ICU　分局冷處理

78歲董事長猛撞1人6車！只受輕傷應訊裝糊塗　全答「這6字」

傳三峽肇事翁第3次手術「妻子失聯」　院方查明實情是另名病患

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

快訊／長蛇夜襲！伸港5730戶瞬間漆黑　交通號誌全癱瘓

判刑定讞又跑一大咖！　屏東縣議員郭再添神隱遭通緝

高雄男寫外掛賺469萬被遊戲公司告！法官當庭開掛　測試完判他無罪

78歲董座猛撞釀8傷！妻稱「丈夫有國際駕照」：台灣的太難考沒去考

快訊／台南人夫登山找化石失聯2天　倒臥河邊意識模糊、全身發燙　

警開槍抓賊打到命危！林園分局神隱3小時認了　「剪接」畫面曝

醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟啟動　可享掛號費用優惠

獨／拒捕遭警開槍一度斷氣！林園男救回心跳送ICU　分局冷處理

78歲董事長猛撞1人6車！只受輕傷應訊裝糊塗　全答「這6字」

傳三峽肇事翁第3次手術「妻子失聯」　院方查明實情是另名病患

不斷更新／韓星活動5月售票看這裡！　LE SSERAFIM加場、韓韶禧來台

戰神季後挑戰賽狂輸45分　許皓程、雷蒙恩賽後都說「自己爛」

李勛傑猛打賞生涯首奪MVP　桃猿7局逆轉10：5悍將本季對戰6連勝

鄧紫棋登全球女歌手第4名！巡演票房破127億　葛萊美認證：華語重要推手

直擊／確診才剛康復　陳奕迅高雄開唱「突咳到唱不下去」！

快訊／長蛇夜襲！伸港5730戶瞬間漆黑　交通號誌全癱瘓

快訊／大樂透連5槓下期上看1.5億元　加碼百萬開出16組

關稅帝君出手！美股3大指數低開「科技股慘跌」台積電ADR跌2%

浮洲車站悶熱！台鐵加裝壁扇應急　議員黃淑君籲速修冷氣

OnlyFans要掰了？出售消息瘋傳　估值上看80億美元

#李珠珢 沒練過的歌現學現跳！求救 #李雅英 認真記動作

社會熱門新聞

快訊／北市8傷車禍！　78歲駕駛「釀4車追撞」

傳三峽肇事翁「妻子失聯」　院方查明是另名病患

即／北市駕車衝撞釀8傷！　78歲駕駛「從來沒考過駕照」

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

即／北市重慶南路一段嚴重車禍「釀8傷」！

恐怖瞬間曝！78歲男紅燈8秒後暴衝　行人當場被剷倒

三峽翻版！78歲翁撞8傷董座身分曝光　闖禍喊忘記了

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

即／高雄仁武恐怖火警！黑煙狂竄天際

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

即／桃園預售中心竄大火！狂傳爆炸聲多車遭燒毀

女大生載妹回家遇死劫！媽悲曝：姊姊在殯儀館

還原重慶南路撞擊過程！豪車衝過人群...1人噴飛

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市8傷車禍！　78歲駕駛「釀4車追撞」

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

傳三峽肇事翁「妻子失聯」　院方查明是另名病患

即／北市駕車衝撞釀8傷！　78歲駕駛「從來沒考過駕照」

快訊／1-2月加油發票爽中千萬無人領　獎落1縣市

台積電行李箱曝光　實體細節美到哭

即／日本擬取消免稅制度

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！

即／北市重慶南路一段嚴重車禍「釀8傷」！

恐怖瞬間曝！78歲男紅燈8秒後暴衝　行人當場被剷倒

三峽翻版！78歲翁撞8傷董座身分曝光　闖禍喊忘記了

中國隊敗給「柚香林萌」陸媒批：50年來最差成績

明天雷雨襲全台　下周三晚間雨勢更猛

更多

最夯影音

更多

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面