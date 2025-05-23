赴日旅遊入境新規！　2028年起沒申請JESTA可能連飛機都搭不了

▲日本出入境大改革！短期免簽國家的旅客2028起須繳費申報。（圖／達志影像／美聯社）



記者董美琪／綜合報導

日本出入國在留管理廳（相當於出入境管理局）今日宣布，將自2028財年起（最快2028年4月以後）起啟用名為「JESTA」的線上入境預審制度，並針對短期免簽國家的旅客收取一定費用。這項新政策參考美國的電子旅遊許可系統（ESTA），目的是強化事前審核、提升安全防線。

現行制度多依賴航空公司於航班起飛後提供旅客資訊，難以及時防堵潛在風險人員入境。為彌補此一漏洞，未來JESTA將要求旅客預先填報職業、訪日目的、預定住宿地址等資料。此措施將適用於對日本享有短期免簽待遇的71個國家與地區。

旅客提交資訊後，經審核無誤方可獲得許可；未通過審查者，將無法搭乘飛往日本的交通工具。當局期望透過此制度，阻絕非法居留與潛在犯罪者入境，同時簡化旅客入境流程。

JESTA核准者在抵達後，只需透過臉部與指紋辨識，便可順利通關自動閘門，完成入境手續。與其他國家類似，日本也將對此服務收費，目前仍在研擬相關金額與繳費方式。

面對日益增長的觀光客人數，日本的邊境檢查工作負擔加劇，等待時間過長引發各界關切。法務大臣鈴木馨祐今日於內閣會議後表示，導入JESTA能更嚴密控管出入境並提升整體審查效率。