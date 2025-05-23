快訊／日本擬取消「免稅制度」　未來恐只有日本特產可退稅

▲日本政府討論取消免稅制度。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本政府為解決免稅制度遭到惡意濫用的問題，已決定將目前購物直接免稅的方式改為「先付後退」。如今自民黨高層更決定重新開始商議，是否要直接取消外籍旅客的免稅制度。自民黨最高顧問麻生太郎直言，也可以考慮調整為僅限對日本的特產給予免稅優惠。

根據《富士新聞網》報導，自民黨高層近日擬重新開始商討訪日觀光客的消費稅免稅政策，並由黨內最高顧問、前首相麻生太郎等人組成研究小組，專門探討是否應取消外國旅客的免稅制度。

麻生表示，「光是可確認的免稅金額就已經超過2000億日圓（約新台幣418億元），若取消免稅，這筆錢就能直接進國庫，值得好好評估。」

根據統計，2024年訪日外國人在日本國內的總消費額突破8兆日圓（約新台幣1.6兆元），其中透過免稅店購物而免除的消費稅推估就有2000億日圓（約新台幣418億元）以上。但也有人認為，現行免稅制度反而是讓觀光客以較低價格購入國際精品，對日本產業無直接幫助。

對此，麻生認為，除了全面取消外，也有很多種作法，例如改成限定對「日本特品」給予免稅優惠，以保障國內產業。

實際上，曾在日本摩根銀行任職的前副財務大臣中西健治2024年就曾在國會上提議要取消免稅制度，當時在野黨也表示贊同。