爆Andy分手、頻道也不要！網怒見「家寧我們下集見」：有夠火大欸

▲「我們下集見」惹毛大票網友 。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）



網搜小組／劉維榛報導

「眾量級CROWD」分手撕破臉，Andy爆出頻道、股權被奪走，法院將派會計師查張媽媽帳目。而家寧不甘示弱，反控Andy主動提分手，並稱是對方自願要把頻道、營利與車子都給她，結果真相還得等到「下集見」，氣得大票網友怒轟「是要賺多少流量？我們～下集見？」

Andy今（22）日發文曬出裁定書，喊話「離真相又邁進一步」，並透露法院派會計師查家寧媽帳目。而家寧也上傳新片「真相【秘月期POPOO】」，指控當初是Andy主動提議分手。

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影片一開始，談到眾量級頻道的創立過程，家寧表示頻道在2016年9月18日由她本人註冊，帳號名稱「0309」源自她的生日，且註冊後無法更改。家寧提到，頻道早期觀看人數少，她和Andy試過多種形式，直到情侶惡整系列才獲得關注後，頻道流量也逐漸穩定。隨著商業合作案增加，家寧坦言因她和Andy經驗不足常吃虧，最後在2017年上半年決定尋求家人協助。

緊接著，家寧表示，2018年，媽媽成立群海娛樂股份有限公司，並邀請她與Andy加入成為旗下藝人，當時雙方皆未實際出資。至於商標註冊的爭議，她透露2020年註冊商標的過程全程透明，並由她與Andy共同討論類別項目，還提到「當時合作廠商都知情」，因此對於Andy影片中提及不知情的說法感到不解。

針對分手後Andy的公開言論，家寧透露，2024年4月2日由對方主動提議分手，並親口承諾「頻道給你、營利給你、車子給你、其他東西都給你」，隨後雙方還共同更改頻道密碼及備援信箱至家寧的個人信箱。她提到，Andy還協助將頻道盈利綁定至她的Google帳號，這才讓她發現，自2016年頻道啟用盈利以來，收益一直綁定在Andy的私人Google Adsense帳號，而她從未實際取得過相關收益。

最後，家寧表示，大家一定好奇為何Andy會提分手，以及親口說「頻道給妳、營利給妳、車子給妳、其他東西都給妳，我們下集見。」

對於家寧照稿唸、口齒不清又沒真相，尤其還得等到下集見，引發網友開轟，「注音不會唸已經很無語，但連自己說自己親手創辦的頻道名稱英文都唸錯」、「到底在講三小，以為電影喔，還分上下集，3個月就剪了4分鐘無內容的影片，還下集見」、「說一堆內容，還是一樣發音有問題，最後還來一句我們下集見，實在有夠火大欸，誰要再聽妳說廢話」、「是要賺多少流量？我們～下集見？」「正音班還是沒有去報名，再來還是沒講到什麼重點，還給我下集見」。