1.4億標下大谷翔平紀念球　台灣「優式資本」揭密：投報率51%

▲大谷翔平50轟全壘打球在101展覽 。（圖／黃國霖攝）

記者吳美依／綜合報導

總部位於台灣、由一名前摩根大通（JPMorgan）分析師創立的量化交易公司「優式資本」（UC Capital），因為以1.4億新台幣標下大谷翔平的「50轟50盜」紀念球聲名大噪，該公司自2021年以來，年均內部報酬率更是高達51%。

44歲的劉興漢（Andre Liu）曾任摩根大通資產管理部分析師，2010年離職後，投入量化分析領域，2021年從另一間公司TripodStar拆夥，獨立經營「優式資本」。他是該公司的唯一所有人，透過各種數據驅動及演算法策略，交易大量股票、指數股票型基金（ETF）及衍生性商品。

劉興漢向《彭博社》展示的內部紀錄顯示，2021年以來，該公司年均內部收益率為51%。他透露，若不含借款，「優式資本」擁有大約150億新台幣的流動資產，採取3倍槓桿等靈活交易策略，包括ETF、股票、選擇權與指數期貨。

舉例來說，由於川普關稅影響，台股加權指數4月7日重挫9.7%，但「優式資本」前一晚就已經料到，並與團隊制定交易策略，因應股市暴跌。 ETF若發生拋售，導致跌破淨值時，該公司會反其道而行，低價買進ETF，贖回實體股票後，賣出套利。他表示，這種交易的風險很小，「恐慌和動盪越大，我們的發揮空間就越大。」

▲「優式資本」在市場上具有相當影響力。（圖／記者湯興漢攝）

此外，「優式資本」關注「情緒交易」，建立模型密切監控與蒐集社群媒體、網路論壇、新聞報導及留言區的公開言論，針對不同熱門話題設置「情緒溫度計」，藉此辨識非理性市場行為。

例如，今年3月，該公司就偵測到，民眾對於川普、台積電加大在美投資的討論增加，不僅顯示波動性提高，也代表有機會做空股票，或購買相關看跌期權。消息發布後，台積電股價當月跌幅高達13%。

「優式資本」鎖定高稀缺性資本，因此標下大谷翔平的「50轟50盜」紀念球，獲取最高潛在回報。此外，也在台灣東部買下地震探測儀，以利在地震引發台股下跌時，更快獲得相關資訊。

劉興漢透露，「優式資本」目前將盈利5%投入技術基礎設施與AI能力，希望吸引更多頂尖人才，也因此一改低調作風，透過大谷翔平紀念球，提高曝光度。但在台灣傳統家庭裡，金融投資不被視為正當職業，而「優式資本」的低調作風，又讓招募變得更困難，因為台灣最有前途的年輕人才，往往傾向半導體巨頭，「科技業的吸引力實在太強大了」。