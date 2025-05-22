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大陸 大陸焦點 特派現場

陸爆紅甜點「玉米蛋塔」要價200元　網傻眼：這定價認真的嗎

▲▼網紅甜點「玉米蛋塔」。（圖／翻攝自小紅書）

▲網紅甜點「玉米蛋塔」。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸社群上近期又一甜點爆紅。多家甜點店在平平無奇的蛋塔上，加上起司醬、烤玉米，瞬間讓「玉米蛋塔」成為網紅甜點。「玉米蛋塔」的價格從單個8元至48元皆有（人民幣，下同，約台幣33元至199元），至於美味程度也掀起兩派討論。

據《紅星新聞》報導，「玉米蛋塔」最近在全網掀起了一陣熱潮，無論是連鎖品牌還是獨立的甜點烘焙店，都紛紛推出了自家的玉米蛋塔。部分店家的玉米蛋撻價格更一路飆升，最高甚至賣到48元一個，讓人不禁咋舌。

▲黑色塔皮的「玉米蛋塔」。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼網紅甜點「玉米蛋塔」。（圖／翻攝自小紅書）

▲黑色塔皮的「玉米蛋塔」。（圖／翻攝自小紅書，上同）

一團購平台顯示，在杭州包括，紅跑車、鮑師傅、嫣然以茉莉等連鎖品牌，都在近期推出了玉米蛋塔產品，價格在幾元到十幾元不等。紅跑車的玉米蛋塔，單一售價在16.8元（約台幣69元），團購平台的折扣價約13元一個（約台幣54元）。

鮑師傅作為大陸烘焙界的知名品牌，推出的玉米蛋塔也備受關注，正常售賣價為8元1個，團購平台折扣價大約在11.9元2個（約台幣49元），折合單個到手價格大約6元（約台幣25元）。

▲▼網紅甜點「玉米蛋塔」。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼多家甜點店推出自家的「玉米蛋塔」。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼多家甜點店推出自家的「玉米蛋塔」。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼網紅甜點「玉米蛋塔」。（圖／翻攝自小紅書）

對於玉米蛋塔的爆紅，網友們的評價褒貶不一。一部分網友對玉米蛋塔贊不絕口，「玉米蛋塔的味道真的太驚豔了，酥脆的塔皮，嫩滑的蛋塔液，再加上香甜的玉米粒，一口下去，滿滿的幸福感」、「玉米蛋塔的出現，為原本口味較單調的玉米帶來了新的變化」。

多數網友則表示，「就只是蛋塔上面加了起司玉米，蛋塔的香氣都沒了」、「就把半個玉米扣在蛋塔上，烤一下，竟然敢賣幾十塊，這價格太離譜了」、「自己買個蛋塔削點玉米粒，放氣炸鍋烤一烤就行了，成本估計都不到5塊錢」、「玉米蛋塔的味道並沒有想像中那麼好，只是商家炒作的噱頭」、「嚐了之後感覺也就那樣，玉米的味道和蛋塔的味道，並沒有很好地融合在一起，感覺就是強行搭配」。

▲▼網紅甜點「玉米蛋塔」。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼社群上滿滿的「玉米蛋塔」實測。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼網紅甜點「玉米蛋塔」。（圖／翻攝自小紅書）

報導指出，玉米蛋塔的爆火，不僅反映了消費者對新奇美食的追求，也引發了大家對於網紅美食價格與品質的思考，在這個網紅美食層出不窮的時代，消費者在追逐潮流的同時，也更加重視性價比和口味的實際體驗。

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