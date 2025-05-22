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OPPO「戶外神機A5 5G」7000元有找　6000mAh大電量超耐用

記者蘇晟彥／綜合報導

OPPO 21日全新平價機 OPPO A5 5G，專為戶外工作者與高頻移動族群量身打造，具備耐用的360°軍規抗摔機身、IP65 防塵防水，並根據戶外工作需求加入「戶外模式」，同時搭載 6,000mAh 大電量及 45W SUPERVOOCTM 超級閃充，兼具實用與耐用，穩定輸出強悍效能與堅固防護。此外， OPPO A5 5G 最大亮點就是「七千有找的親民價位帶」，成為 OPPO 目前最親民的 5G 手機之選。

▼OPPO A5 5G 是目前OPPO新機系列價格最低的機種。（圖／OPPO提供）

▲▼ 。（圖／OPPO提供）

延續 OPPO A 系列的輕薄設計，OPPO A5 5G 厚度僅7.99mm，重量僅194g，提供極光綠和晨霧白兩種配色，極光綠承襲經典 OPPO Glow 晶鑽工藝，晨霧白則採用水彩紋理 UV 轉印工藝設計，以高質感機身，散發永恆優雅。OPPO A5 5G推出極光綠和晨霧白兩種配色，售價NT$6,990元，即日起於全台 OPPO 體驗店、OPPO 網路商店、官方指定購物平台、電信門市及經銷通路陸續開賣，於 OPPO 體驗店和OPPO網路商店選購，登錄再享1年延長保固。

軍規抗摔雙認證、濕手觸控、手套模式，OPPO A5 5G用硬實力迎擊戶外挑戰
 針對夏季戶外多變環境，OPPO A5 5G 採用 IP65 等級防塵防水設計，結合多重防護細節，可完全防止粉塵、以及各角度低壓噴水。螢幕亦支援濕手觸控與手套模式，無論是下雨天、濕手狀態，或是騎車時配戴防曬手套，都能輕鬆操控手機畫面、即時查看訊息。

此外，OPPO A5 5G 採用360°軍規抗摔設計，通過軍規抗摔認證與 SGS 抗跌耐摔國際雙認證，堅固實力獲得專業肯定。手機搭載雙層強化玻璃螢幕，耐衝擊能力較標準玻璃高出160%；高強度合金骨架的精密設計，用以守護內部元件，全面抵抗日常刮傷與衝擊，有效降低意外掉落造成的損傷風險，延長整體使用壽命，讓使用安心無虞。

6,000mAh 超大電量、45W高效閃充，戶外長時間活動不間斷
 為滿足夏日戶外活動超長續航的需求，OPPO A5 5G配備 6,000mAh 超大電量，最高可連續觀看影片18.86小時，搭配45W SUPERVOOCTM 閃充技術，最快84 分鐘即可充至100%電量。同時，OPPO A5 5G 也提供長達5年的電池耐用度，循環充電1,700次後仍能保持 80%以上的電池容量，常保電池最佳狀態。

不只續航強悍，效能表現也同樣出色；OPPO A55G 採用 MediaTek Dimensity 6300 處理器，搭配 4GB RAM 與 128GB ROM，並支援 RAM 擴展功能，在導航、上傳照片、視訊通話等多工情境下皆能流暢運行，無論輕旅行還是戶外長時間使用，皆能提供穩定且高效的行動體驗。

▲▼ 。（圖／OPPO提供）

專為戶外工作者設計，全方位高效能、便捷戶外模式
OPPO A55G搭載6.67吋大螢幕，因應戶外使用場景，支援最高1000尼特亮度顯示，以及120Hz高螢幕更新率，戶外陽光下依舊清晰可見，且畫面滑動順暢不卡頓；加上支援 300% 超級音量模式，即使身處車流、人聲鼎沸的街頭，也能確保通話與提醒清楚響亮，全面強化戶外工作、即時通訊與影音娛樂的行動體驗。

此外，針對外送員與戶外工作者的使用情境，OPPO A5 5G 導入「戶外模式」，針對外送常用APP進行優化，可延長螢幕顯示時間、免持接聽、放大音量等，助力戶外工作者提升工作效率、輕鬆掌握每一則關鍵通知。
 

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