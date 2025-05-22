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常吃「1類食物」易罹巴金森氏症！早餐穀片、三合一咖啡都上榜

張家銘示警，早餐穀片、奶茶、即溶飲品等食物都屬於「超加工食品」。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

▲研究發現，長期吃超加工食品，例如早餐穀片、熱狗堡等，會增加罹患巴金森氏症的風險。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

圖文／CTWANT

台北榮總遺傳優生科主任張家銘近日分享，哈佛一項大型長期研究證實，常食用「超加工食品」，如熱狗堡、手搖飲、加熱即食咖哩等等，發生巴金森氏症先兆的人變多了。他也提醒，巴金森氏症的先兆包括慢性便秘、嗅覺減退、白天過度嗜睡、情緒低落及憂鬱等等，「『手會抖』不是第一個徵兆，巴金森氏症在您沒察覺的時候就開始了」。

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」撰文道，2025年在期刊《Neurology》發表的一項研究，由哈佛公共衛生學院的團隊進行，追蹤了超過4萬名健康醫護人員長達20多年。研究發現，長期吃「超加工食品」（Ultraprocessed Foods, UPFs）的人，出現巴金森氏症早期非典型症狀的風險大幅升高，「這不是一篇讓人覺得『又是營養師老調重彈』的飲食提醒，而是直接把『吃』和『大腦疾病』連了起來」。

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張家銘說到，一般人以為只是吃個熱狗堡、喝杯手搖、加熱即食咖哩，結果吃進去的不是熱量，是風險，「『手會抖』不是第一個徵兆，巴金森氏症在您沒察覺的時候就開始了」。

張家銘接著說明，很多人以為巴金森氏症是動作變慢、走路變小步，或是手會顫抖，事實上有些徵兆可能早在發病前的5到10年就已經悄悄出現，這被稱為「非運動性前驅症狀」，症狀包括：慢性便秘、嗅覺減退、睡夢中會突然大動作或說話（REM睡眠行為障礙）、白天過度嗜睡、情緒低落憂鬱、身體莫名疼痛、看色彩困難。

張家銘指出，該研究發現，吃「超加工食品」最多的族群，出現3種以上前驅症狀的機率是最低族群的2.5倍，「而且這個關聯不只是單一症狀，而是連著便秘、情緒、睡眠、感官功能一起出問題」。

究竟什麼是「超加工食品」？張家銘解答，其實指的就是經過高度加工、含有大量添加物、而且幾乎看不到原型食材的食品，其特色看起來很好吃、吃起來很方便，但吃完之後幾乎提供不了身體真正需要的營養。

常見的「超加工食品」包含：香腸、火腿、熱狗、即食麵、冷凍微波便當、零食餅乾、糖果、甜甜圈、罐裝茶、奶茶、即溶飲品、早餐穀片、蛋糕、三合一咖啡等等。

張家銘也示警，加工食品裡的糖、油和添加物，容易讓腸道發炎，進一步引發全身性的慢性發炎，這些發炎反應會影響大腦，讓神經細胞受損；再來是氧化壓力，高糖高脂的飲食會產生自由基，攻擊腦部的多巴胺神經元，這是巴金森病特別容易受影響的區域。

張家銘說，「腸道菌相失衡也會讓神經傳導物質像血清素、GABA變少，影響情緒、睡眠甚至思考能力。更有研究發現，長期高脂飲食會讓一種叫α-突觸核蛋白的錯誤蛋白質，在腸道開始堆積，最後傳到大腦，引發退化……大腦疾病不是無法預測，它是可以從生活細節中看見的。而最容易被忽略的，就是每天吃下去的那一口」。

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